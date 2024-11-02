Açık bırakılan rögara düştü! Yanındaki arkadaşı dakikalar sonra fark etti

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Acemler Metro istasyonu karşısı eski otobüs işletmesinin bulunduğu boş alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sayın (64) arkadaşı Burhan A. ile boş bir arazide rakı içtikten sonra yürümeye başladı.

ARKADAŞI ÇUKURA DÜŞTÜ

İki arkadaş sohbet ederek yürürken, Burhan A., havanın karanlık olması nedeniyle önündeki 3 metrelik çukuru fark edemeyip aşağı düştü. Bir süre ilerledikten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden Sayın, arkadaşını bir türlü bulamayınca 112 ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri arazide yaptıkları aramada Burhan Ç.'nin çukura düştüğünü tespit etti.

İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan Burhan Ç. sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta dakikalarca birbirini bırakamayan 2 arkadaşın o anları kameraya yansırken, tarafları sağlık çalışanları güçlükle ikna etti. Hafif yaralanan Burhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken arkadaşı, İbrahim Sayın ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.