PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Açık bırakılan rögara düştü! Yanındaki arkadaşı dakikalar sonra fark etti

Bursa'da kent merkezinde alkol aldıktan sonra boş arazide gezen iki arkadaştan biri çukura düştü. Bir süre kendi başına yürüdükten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden alkollü kişi 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, konuşma engelli alkollü şahsın 3 metre derinliğindeki rögar çukuruna düştüğünü tespit etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 08:21 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 10:04
Açık bırakılan rögara düştü! Yanındaki arkadaşı dakikalar sonra fark etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Acemler Metro istasyonu karşısı eski otobüs işletmesinin bulunduğu boş alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sayın (64) arkadaşı Burhan A. ile boş bir arazide rakı içtikten sonra yürümeye başladı.

ARKADAŞI ÇUKURA DÜŞTÜ
İki arkadaş sohbet ederek yürürken, Burhan A., havanın karanlık olması nedeniyle önündeki 3 metrelik çukuru fark edemeyip aşağı düştü. Bir süre ilerledikten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden Sayın, arkadaşını bir türlü bulamayınca 112 ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri arazide yaptıkları aramada Burhan Ç.'nin çukura düştüğünü tespit etti.

İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan Burhan Ç. sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta dakikalarca birbirini bırakamayan 2 arkadaşın o anları kameraya yansırken, tarafları sağlık çalışanları güçlükle ikna etti. Hafif yaralanan Burhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken arkadaşı, İbrahim Sayın ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li başkanların koltuk sevdası hizmeti unutturdu! İşçiler isyan etti! Toplu grev var
6 yaşındaki Şirin’den acı haber! Cansız bedeni mezarlıkta bulundu! Gözaltında her şeyi itiraf etti
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in konuşma dökümü ortaya çıktı! Teröristleri böyle övdü: Değerli evlatlar
CANLI | Roketler İsrail’i vurdu Pentagon yardıma koştu! ABD’den takviye kuvvet
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran’dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi
Burdur’da fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Katilin ifadesi ortaya çıktı! Sosyal medya paylaşımı şoke etti
GİB vergi yüzsüzleri listesini açıkladı! İşte ilk 100’deki en fazla vergi borcu olanlar | Cem Uzan, FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ve CHP’li belediyeler...
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye’nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalıdır!
CHP’de hizmet yok söğüş var! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin 69 değil 90 milyon lira olduğu ortaya çıktı
EMEKLİYE YENİ ZAM: 4 aylık enflasyon belli oluyor! Taban maaş ne olur? Hangi emekli kaç lira maaş alacak?
İsrail’den Gazze Şeridi’nde yeni katliam! Çok sayıda çocuk hayatını kaybetti
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında ipler koptu! Sosyetik güzel olayları doğruladı
Standard & Poor’s S&P, Türkiye’nin kredi notunu B+dan BB-ye yükseltti
Beşiktaş Sassuolo’nun yıldızı Armand Lauriente için yeniden devreye girdi!
Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör tutuklandı |
SON DAKİKA