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Edirne'de düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Edirne'nin İpsala ilçesinde düğünden dönenlerin taşındığı kapalı kasa kamyonete bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada, aralarında iki çocuğun da bulunduğu toplam altı kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 01:56 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 01:56
Edirne’de düğün dönüşü feci kaza: Çok sayıda yaralı var

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Kaza, saat 22.00 sıralarında İpsala-Keşan karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İpsala'dan Keşan yönüne giden A.G. yönetimindeki 22 PC 211 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen S.G. idaresindeki 59 AGE 530 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir bariyere çarparak yola savrulurken, kamyonet de devrildi.

YARALILAR KEŞAN DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Kazada, kamyonet sürücüsü S.G. ile araçta bulunan T.Ç., A.Ç., İ.Ç., D.Ç. ve B.Ç. yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA

Kamyonette bulunanların İpsala'da bir düğüne katıldıktan sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle Keşan yönüne giden yol yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapandı, daha sonra araçların kaldırılmasıyla yol tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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