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Burdur'da vahşet! Mekanda karşılaştı kurşun yağdırdı! Kanlı infaz kare kare kaydedildi

Burdur'da alkollü bir restoranda aralarında husumet bulunan iki kişi karşılaşınca biri yanında bulunan silah ile diğerine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, vahşet kare kare kaydedildi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 13:39 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 13:51
Burdur’da vahşet! Mekanda karşılaştı kurşun yağdırdı! Kanlı infaz kare kare kaydedildi

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Olay, dün akşam saat 21.10 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi.

Burdur'da alkollü bir restoranda aralarında husumet bulunan iki kişi karşılaşınca biri yanında bulunan silah ile diğerine kurşun yağdırdı. (İHA)Burdur'da alkollü bir restoranda aralarında husumet bulunan iki kişi karşılaşınca biri yanında bulunan silah ile diğerine kurşun yağdırdı. (İHA)

Burdur'da vahşet

ÖNCE ÇEREZ YEDİ SONRA KURŞUN YAĞDIRDI
İddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete (35) ile Ramazan U. (42) alkollü bir restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. önce masadaki çerezlerden yedi bir süre sonra ise yanında taşıdığı silahı çıkarıp Hüseyin Mete'ye 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. (İHA)Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. (İHA)

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Mete'nin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. (İHA)Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. (İHA)

CİNAYET ANI KAMERALARA YANSIDI
Restorandaki cinayet güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde Hüseyin Mete'nin arkasında oturan Ramazan U.'nun bir anda belinden çıkardığı silahı Hüseyin Mete'ye dayayarak 7 el ateş ettiği görülüyor.

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