Burdur’da vahşet! Mekanda karşılaştı kurşun yağdırdı! Kanlı infaz kare kare kaydedildi

Olay, dün akşam saat 21.10 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi.
Olay, dün akşam saat 21.10 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi.
ÖNCE ÇEREZ YEDİ SONRA KURŞUN YAĞDIRDI
İddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete (35) ile Ramazan U. (42) alkollü bir restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. önce masadaki çerezlerden yedi bir süre sonra ise yanında taşıdığı silahı çıkarıp Hüseyin Mete'ye 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Mete'nin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
CİNAYET ANI KAMERALARA YANSIDI
Restorandaki cinayet güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde Hüseyin Mete'nin arkasında oturan Ramazan U.'nun bir anda belinden çıkardığı silahı Hüseyin Mete'ye dayayarak 7 el ateş ettiği görülüyor.