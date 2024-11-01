Burdur’da vahşet! Mekanda karşılaştı kurşun yağdırdı! Kanlı infaz kare kare kaydedildi

Burdur'da alkollü bir restoranda aralarında husumet bulunan iki kişi karşılaşınca biri yanında bulunan silah ile diğerine kurşun yağdırdı. (İHA)

ÖNCE ÇEREZ YEDİ SONRA KURŞUN YAĞDIRDI

İddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete (35) ile Ramazan U. (42) alkollü bir restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. önce masadaki çerezlerden yedi bir süre sonra ise yanında taşıdığı silahı çıkarıp Hüseyin Mete'ye 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.