Tansiyon, şeker ve böbrek sağlığına iyi geliyor! Sadece Sivas ve Tokat’ta bulunuyor!

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İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen üvez meyvesi, sağlığa faydalı etkileriyle dikkat çekiyor. Sivas ve Tokat'ın kırsal bölgelerinde yetişen bu meyve, özellikle tansiyon, şeker ve böbrek rahatsızlıklarına karşı etkili olmasıyla biliniyor. Yerel halk arasında "vez" veya "üvez" olarak adlandırılan meyve, olgunlaşıp karardıktan sonra tüketiliyor. 30 yıllık pazarcı Ahmet Şarkışla, meyvenin karanlık bir ortamda olgunlaşmasının önemine dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: AA TANSİYON VE ŞEKERE İYİ GELEN DOĞAL ŞİFA Sivas ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen, halk arasında "vez" veya "üvez" olarak bilinen meyve, sağlıklı beslenmeye önem verenlerin ilgisini çekiyor. İki yılda bir meyve veren üvez ağacı, kış pazarlarında tezgahları süslemeye başladı. Şeker, tansiyon ve böbrek sağlığına iyi geldiği bilinen bu şifalı meyve, özellikle soğuk kış aylarında ilgi görüyor.