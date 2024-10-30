Nehirde uzaylı yumurtası alarmı: Gizemli turuncu koloniler hızla yayılıyor

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Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir kanalda, dinozor yumurtasını andıran turuncu ve sümüksü bir yapı keşfedildi. Bu nesnenin Bryozoa adı verilen bir koloniden oluştuğu belirtildi. Ekolog Anne Nijs, AD'ye verdiği demeçte, bu türün bölgede daha önce tespit edilmediğini, kolonilerin boyutlarının iki metreye kadar büyüyebildiğini ve farklı kolonilerin birbirine yapışarak daha büyük yapılar oluşturabildiğini ifade etti. Uzmanlar, bu yayılmanın 1990'lı yıllardan beri Batı Avrupa'nın birçok yerinde hız kazandığını söyledi.

Hollanda'nın Utrecht kentindeki bir kanalın dibinde, yerel ekologlar tarafından keşfedilen parlak turuncu ve sümüksü bir yapı, nadir bir Bryozoa kolonisi olarak tanımlandı. Dinozor yumurtasına benzetilen bu yapının varlığı, uzmanlar arasında şaşkınlık yarattı.