Kullandığınız bezi sakın böyle asmayın! Mutfağınızda yaptığınız bu hata mikropları davet ediyor!

Niederrhein Uygulamalı Bilimler Üniversitesi uzmanlarına göre, mutfakta temizlik bezlerinin yanlış kullanımı hastalık riskini artırıyor. Özellikle lavabonun veya musluğun üzerine asılan bezler, bakteri ve virüslerin çoğalmasına uygun ortam yaratarak, hijyen sorunlarına yol açabilir.
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BEZLERİN YANLIŞ KULLANIMI TEHLİKE SAÇIYOR
Temizlikten sonra bezleri kurutmak için çoğu insan musluğun üzerine asmayı tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık, musluk açıklığı ve kulplara patojenlerin taşınmasına neden olabilir. Musluk açıldığında bu bakteriler su akışıyla bulaşıp, kullanılan bardak ya da kaplara taşınabilir. Aynı zamanda, musluğu elledikten sonra farkında olmadan göz, burun veya ağıza temas ederek mikroplar vücuda alınabilir.
YANLIŞ KURUTMA YÖNTEMLERİ
Lavabonun kenarına ya da mutfak dolabının kapağına bırakılan ıslak bezler de musluk üzerindekiler kadar tehlikelidir. Bezlerin veya mutfak havlularının katlanarak kancalara asılması da yeterli kuruma sağlamadığı için bakteri ve mantar üremesine elverişli bir ortam oluşturur.