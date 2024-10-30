PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kullandığınız bezi sakın böyle asmayın! Mutfağınızda yaptığınız bu hata mikropları davet ediyor!

Mutfakta temizlik sırasında sıkça kullanılan bezlerin doğru bir şekilde muhafaza edilmemesi ciddi sağlık risklerine yol açabilir. Lavabonun veya musluğun üzerine asılan bezler, mikrop ve bakteri yuvası haline gelebilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:19 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:19
Kullandığınız bezi sakın böyle asmayın! Mutfağınızda yaptığınız bu hata mikropları davet ediyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Niederrhein Uygulamalı Bilimler Üniversitesi uzmanlarına göre, mutfakta temizlik bezlerinin yanlış kullanımı hastalık riskini artırıyor. Özellikle lavabonun veya musluğun üzerine asılan bezler, bakteri ve virüslerin çoğalmasına uygun ortam yaratarak, hijyen sorunlarına yol açabilir.

Fotoğraflar: Takvim foto arşiviFotoğraflar: Takvim foto arşivi

BEZLERİN YANLIŞ KULLANIMI TEHLİKE SAÇIYOR

Temizlikten sonra bezleri kurutmak için çoğu insan musluğun üzerine asmayı tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık, musluk açıklığı ve kulplara patojenlerin taşınmasına neden olabilir. Musluk açıldığında bu bakteriler su akışıyla bulaşıp, kullanılan bardak ya da kaplara taşınabilir. Aynı zamanda, musluğu elledikten sonra farkında olmadan göz, burun veya ağıza temas ederek mikroplar vücuda alınabilir.

YANLIŞ KURUTMA YÖNTEMLERİ

Lavabonun kenarına ya da mutfak dolabının kapağına bırakılan ıslak bezler de musluk üzerindekiler kadar tehlikelidir. Bezlerin veya mutfak havlularının katlanarak kancalara asılması da yeterli kuruma sağlamadığı için bakteri ve mantar üremesine elverişli bir ortam oluşturur.

DOĞRU KURUTMA YÖNTEMİ

Bezlerin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilebilmesi için iyi hava sirkülasyonu olan alanlara asılması tavsiye edilir. Kullanımdan sonra fazla nemi sıkarak uzaklaştırmak, bezlerin daha hızlı kurumasına yardımcı olur. Bezlerin tamamen yayılarak asılması, nemin buharlaşmasını hızlandırır. Pantolon askısına serilerek havadar bir yere asmak da etkili bir çözüm olarak önerilmektedir.

Koronavirüs Aşıları Değil, Artan Kalp Krizlerinin Asıl Nedeni Ortaya ÇıktıKoronavirüs Aşıları Değil, Artan Kalp Krizlerinin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı
Koronavirüs Aşıları Değil, Artan Kalp Krizlerinin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! 2 teröristin saldırı güzergahı ortaya çıktı! Televizyonda görüp ihbar etti
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Türk Telekom
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
ASGARİ ÜCRETE 6 AYRI RAKAM | Yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplar...
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
SON DAKİKA