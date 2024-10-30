Kullandığınız bezi sakın böyle asmayın! Mutfağınızda yaptığınız bu hata mikropları davet ediyor!

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Niederrhein Uygulamalı Bilimler Üniversitesi uzmanlarına göre, mutfakta temizlik bezlerinin yanlış kullanımı hastalık riskini artırıyor. Özellikle lavabonun veya musluğun üzerine asılan bezler, bakteri ve virüslerin çoğalmasına uygun ortam yaratarak, hijyen sorunlarına yol açabilir.

Fotoğraflar: Takvim foto arşivi BEZLERİN YANLIŞ KULLANIMI TEHLİKE SAÇIYOR Temizlikten sonra bezleri kurutmak için çoğu insan musluğun üzerine asmayı tercih ediyor. Ancak bu alışkanlık, musluk açıklığı ve kulplara patojenlerin taşınmasına neden olabilir. Musluk açıldığında bu bakteriler su akışıyla bulaşıp, kullanılan bardak ya da kaplara taşınabilir. Aynı zamanda, musluğu elledikten sonra farkında olmadan göz, burun veya ağıza temas ederek mikroplar vücuda alınabilir.