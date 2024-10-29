SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Koronavirüs Aşıları Değil, Artan Kalp Krizlerinin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı

Son dönemdeki kalp krizi vakalarının artışı Covid-19 aşılarıyla ilişkilendirilse de, BMJ Nutrition, Prevention & Health dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, yüksek tuz tüketimi önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Araştırmada, günlük tuz alımında sadece 1 gramlık bir azalmanın 2030 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 9 milyon kalp krizi ve inme vakasını önleyebileceği belirtiliyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 18:27 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 18:27
Koronavirüs Aşıları Değil, Artan Kalp Krizlerinin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dönemde çeşitli yaş gruplarında kalp krizi vakalarında ciddi artış gözlenirken, bu durumun nedenleri üzerine yapılan tartışmalar devam ediyor. Covid-19 aşılarının bu artışa neden olduğu yönündeki iddialar gündemi meşgul etse de Çin'de yapılan bir araştırma, sorunun arkasında farklı bir gerçeğin yattığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, günlük tuz tüketiminin fazla olması, kalp krizi ve inme vakalarının artmasında önemli bir rol oynuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

ARTAN KALP KRİZİ VAKALARININ GERÇEK NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde çeşitli yaş gruplarında artan kalp krizi vakaları, toplumda endişelere sebep olurken, vakaların nedenleri üzerine yapılan tartışmalar da yoğunlaşıyor. Koronavirüs aşılarıyla ilişkilendirilen bu artışın arkasında farklı bir faktörün yattığı ortaya çıktı.

Çin'de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, kalp krizi ve inme vakalarındaki artışın en büyük sebeplerinden birinin yüksek tuz tüketimi olduğunu ortaya koydu.

Tuz Tüketiminin Etkisi Büyük

Araştırma bulgularına göre, günlük tuz alımında yalnızca 1 gramlık bir azalma bile 2030 yılına kadar dünya genelinde 9 milyon kalp krizi ve inme vakasını önleyebilir. Bu sonuç, tuz kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için tuz tüketiminin sınırlandırılmasının önemine dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük tuz tüketimini 5 gram ile sınırlandırmayı öneriyor. Ancak Türkiye'de bu rakamın 9.9 gram seviyelerine kadar çıktığı belirtiliyor. Uzmanlara göre, yüksek tuz tüketimi kalp hastalıkları ve hipertansiyon vakalarının artışını tetikliyor.

Sağlık otoriteleri, tuz tüketimini düşürmek amacıyla kampanyalar ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmenin önemini vurguluyor. Uzmanlar, bireylerin yalnızca tuz alımını azaltmakla kalmayıp sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemesi, düzenli egzersiz yapması ve yaşam tarzlarını iyileştirmesinin de kalp sağlığını korumada etkili olacağını belirtiyor.

Sonuç olarak, artan kalp krizi vakalarının arkasında yatan temel faktörün tuz tüketimi olduğu vurgulanıyor. Bu konuda hem bireylerin hem de sağlık kuruluşlarının adımlar atması gerektiği ifade ediliyor.

İranlı kadınların güzellik sırrı ortaya çıktı: Ruşur taşıyla cilt beyazlatmak 10 dakika sürüyorİranlı kadınların güzellik sırrı ortaya çıktı: Ruşur taşıyla cilt beyazlatmak 10 dakika sürüyor
İranlı kadınların güzellik sırrı ortaya çıktı: Ruşur taşıyla cilt beyazlatmak 10 dakika sürüyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde öneml açıklamalar
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
Kalyon
TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Kuzey Marmara Otoyolu
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
Türk Telekom
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
ABD’de 5 Kasım için katliam hazırlığı: Bill Gates ve Klaus Schwab parmağı! Milyarderler seçimini yaptı Jeff Bezos tarafsız kaldı
Galatasaray’da ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi
Atatürk’e benzeyen adamın 29 Ekim vurgunu! Serdar Görel TikTok yayını açtı para topladı
Koza Holding
Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan kafa karıştıran paylaşımlar! İlk kez konuştu! Katilin kim olduğunu açıkladı
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanın bekasını, güvenliğini korumak için her tedbiri alıyoruz
Yeni takımını duyurdular! Fenerbahçe’de Osayi depremi
SON DAKİKA