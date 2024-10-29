Koronavirüs Aşıları Değil, Artan Kalp Krizlerinin Asıl Nedeni Ortaya Çıktı

Araştırma bulgularına göre, günlük tuz alımında yalnızca 1 gramlık bir azalma bile 2030 yılına kadar dünya genelinde 9 milyon kalp krizi ve inme vakasını önleyebilir. Bu sonuç, tuz kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için tuz tüketiminin sınırlandırılmasının önemine dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük tuz tüketimini 5 gram ile sınırlandırmayı öneriyor. Ancak Türkiye'de bu rakamın 9.9 gram seviyelerine kadar çıktığı belirtiliyor. Uzmanlara göre, yüksek tuz tüketimi kalp hastalıkları ve hipertansiyon vakalarının artışını tetikliyor.

Sağlık otoriteleri, tuz tüketimini düşürmek amacıyla kampanyalar ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmenin önemini vurguluyor. Uzmanlar, bireylerin yalnızca tuz alımını azaltmakla kalmayıp sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemesi, düzenli egzersiz yapması ve yaşam tarzlarını iyileştirmesinin de kalp sağlığını korumada etkili olacağını belirtiyor.