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1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli! Aç karnına yiyince direk beyni geliştiriyor

Uzmanlar, sabah aç karnına tüketilen bazı baharatların beyin fonksiyonları üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalar, bu doğal ürünlerin hafızayı güçlendirmeye ve zihinsel performansı artırmaya yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 16:47 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 16:47
1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli! Aç karnına yiyince direk beyni geliştiriyor

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Beyin sağlığını korumak ve hafızayı güçlendirmek için günlük tüketilen bazı baharatlar etkili olabilir. Bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmalara göre, aç karnına doğru besinlerin tercih edilmesi bilişsel fonksiyonları geliştirme potansiyeli taşıyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

AÇ KARNA TÜKETİLEN BAHARATLAR BEYNE DOĞRUDAN ETKİ EDİYOR

Sağlıklı bir yaşam için beyni beslemek, özellikle yaşlanma sürecinde unutkanlığı önlemek açısından önem taşıyor. Uzmanlar, hafızayı güçlü tutmanın ve beynin sağlıklı kalmasının, yaşlanmayla birlikte oluşabilecek bilişsel zorlukları geciktirebildiğini belirtiyor.

Zerdeçal, köri ve biberiye gibi yaygın olarak kullanılan bazı baharatlar, beyinde olumlu etkilere yol açabiliyor. Tarçının sabah aç karnına bir çay kaşığı tüketilmesi, beynin daha aktif çalışmasını sağlıyor. Yoğurtla birlikte tüketildiğinde ise hafızayı güçlendirici etkisinin arttığı ifade ediliyor.

ZERDEÇALIN GÜCÜ: KURKUMİN ETKİSİ

Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin adlı polifenol bileşiği, Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlama potansiyeli taşıyor. Özellikle geliştirilmiş kurkumin özütünün (Longvida), hafıza, dikkat ve enerji seviyelerini artırdığı araştırmalarda ortaya konulmuştur. Kurkuminin, psikolojik stresin neden olduğu yorgunluğu azaltmada da etkili olduğu 4 haftalık klinik çalışmalarda gözlemlenmiştir. Yemeklere zerdeçal ekleyerek bu faydadan günlük olarak yararlanmak mümkün.

İBN-İ SİNA'DAN HARDAL ÖNERİSİ

İbn-i Sina, El-Kanun Fi't Tıbb eserinde hardalın zihinsel gelişimi desteklediğini belirtmiştir. Bunun yanı sıra, hardalın diş ağrılarından bronşit tedavisine kadar pek çok rahatsızlık için faydalı olduğunu vurgulamıştır.

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