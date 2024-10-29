1 tatlı kaşığı tüketmek yeterli! Aç karnına yiyince direk beyni geliştiriyor

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Beyin sağlığını korumak ve hafızayı güçlendirmek için günlük tüketilen bazı baharatlar etkili olabilir. Bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmalara göre, aç karnına doğru besinlerin tercih edilmesi bilişsel fonksiyonları geliştirme potansiyeli taşıyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi AÇ KARNA TÜKETİLEN BAHARATLAR BEYNE DOĞRUDAN ETKİ EDİYOR Sağlıklı bir yaşam için beyni beslemek, özellikle yaşlanma sürecinde unutkanlığı önlemek açısından önem taşıyor. Uzmanlar, hafızayı güçlü tutmanın ve beynin sağlıklı kalmasının, yaşlanmayla birlikte oluşabilecek bilişsel zorlukları geciktirebildiğini belirtiyor. Zerdeçal, köri ve biberiye gibi yaygın olarak kullanılan bazı baharatlar, beyinde olumlu etkilere yol açabiliyor. Tarçının sabah aç karnına bir çay kaşığı tüketilmesi, beynin daha aktif çalışmasını sağlıyor. Yoğurtla birlikte tüketildiğinde ise hafızayı güçlendirici etkisinin arttığı ifade ediliyor.