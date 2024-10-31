Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ 2024! T.C No ile askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2024 Kasım celp dönemine ait askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belirlendi. Askerlik celp yerleri için bekleyenler önemli duyuruyu e-Devlet üzerinden alacak. İşte merakla beklenen detaylar...

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Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Bu tarih, birçok gencin askere gitme planları için kritik öneme sahip.