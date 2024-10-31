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Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ 2024! T.C No ile askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan birçok genç 2024 Kasım celp döneminde askere gidecek yerlerin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Bu süreçte asker adayları ve aileleri için önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 06:19 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 07:03
Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ 2024! T.C No ile askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2024 Kasım celp dönemine ait askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belirlendi. Askerlik celp yerleri için bekleyenler önemli duyuruyu e-Devlet üzerinden alacak. İşte merakla beklenen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları, 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Bu tarih, birçok gencin askere gitme planları için kritik öneme sahip.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Askerlik Yerleri Nasıl Öğrenilir?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, www.turkiye.gov.tr adresindeki "Kurumlar" başlığı altında bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın hizmetlerinden yararlanabilirler. Özellikle "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" seçenekleriyle, kişisel askerlik bilgilerine ulaşmak mümkün.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Adım Adım Sorgulama

Hizmet Adı Kutucuğuna Yazın: Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadelerinden birini yazın.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Linke Tıklayın: Karşınıza çıkan linke tıklayarak ilgili sayfaya geçin.

Sonuçları Öğrenin: "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" veya "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayarak, askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

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