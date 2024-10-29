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Britney Spears Yine Sosyal Medyada Gündem Oldu: İç Çamaşırlı Dansıyla Hayranlarını Şaşırttı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, cesur sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İç çamaşırlarıyla dans ettiği videosunu takipçileriyle paylaşan Spears, yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Sam Asghari ile ayrılığının ardından kendini keşfetme sürecinde olduğunu sık sık dile getiren ünlü şarkıcı, paylaşımlarında meditasyon ve dua ile huzur bulduğuna da vurgu yaptı.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 22:54 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 22:54
Britney Spears Yine Sosyal Medyada Gündem Oldu: İç Çamaşırlı Dansıyla Hayranlarını Şaşırttı

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Son dönemde sansasyonel paylaşımlarıyla adından söz ettiren Britney Spears, iç çamaşırlı dans videosuyla magazin gündemine oturdu. Spears, yalnız kalmanın kendisi için bir tür özgürlük olduğunu belirttiği paylaşımında, doğayla iç içe olmanın ona huzur verdiğini dile getirdi. Geçmiş ilişkilerine dair samimi itiraflarda bulunan pop yıldızı, hayranlarını yine şaşırtmayı başardı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Britney Spears'ın İç Çamaşırlı Dansı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, cesur sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İç çamaşırlarıyla dans ettiği videosunu takipçileriyle paylaşan Spears, yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Sam Asghari ile ayrılığının ardından kendini keşfetme sürecinde olduğunu sık sık dile getiren ünlü şarkıcı, paylaşımlarında meditasyon ve dua ile huzur bulduğuna da vurgu yaptı.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Kendisiyle Evlenme İtirafı

Geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda Spears, kendisiyle evlendiğini açıklamış ve bu kararı "hayatımda yaptığım en akıllıca şey" olarak nitelendirmişti. Şarkıcı, bu sürecin ona özgürlük ve huzur verdiğini belirtirken, takipçileri arasında büyük yankı uyandırmıştı.

Britney Spears, Sosyal Medyada Dans Videosuyla Gündemde

Son dönemde sansasyonel paylaşımlarıyla adından söz ettiren Britney Spears, iç çamaşırlı dans videosuyla magazin gündemine oturdu. Spears, yalnız kalmanın kendisi için bir tür özgürlük olduğunu belirttiği paylaşımında, doğayla iç içe olmanın ona huzur verdiğini dile getirdi.

Geçmiş İlişkisi Hakkında Samimi Açıklamalar

Pop yıldızı, paylaşımında eski sevgilisiyle yaşadığı sorunlara da değindi. İlişkisi süresince birçok kez aynı yatakta uyumadığını belirten Spears, fıskiyenin sesi eşliğinde dışarıda uyumayı tercih ettiğini söyledi. Hayranları tarafından dikkatle takip edilen şarkıcı, bu açıklamalarıyla yine gündeme oturdu.

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