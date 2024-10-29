Britney Spears Yine Sosyal Medyada Gündem Oldu: İç Çamaşırlı Dansıyla Hayranlarını Şaşırttı

Son dönemde sansasyonel paylaşımlarıyla adından söz ettiren Britney Spears, iç çamaşırlı dans videosuyla magazin gündemine oturdu. Spears, yalnız kalmanın kendisi için bir tür özgürlük olduğunu belirttiği paylaşımında, doğayla iç içe olmanın ona huzur verdiğini dile getirdi. Geçmiş ilişkilerine dair samimi itiraflarda bulunan pop yıldızı, hayranlarını yine şaşırtmayı başardı.
Fotoğraflar: Instagram
Britney Spears'ın İç Çamaşırlı Dansı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, cesur sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İç çamaşırlarıyla dans ettiği videosunu takipçileriyle paylaşan Spears, yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Sam Asghari ile ayrılığının ardından kendini keşfetme sürecinde olduğunu sık sık dile getiren ünlü şarkıcı, paylaşımlarında meditasyon ve dua ile huzur bulduğuna da vurgu yaptı.
Fotoğraflar: Instagram
Kendisiyle Evlenme İtirafı
Geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda Spears, kendisiyle evlendiğini açıklamış ve bu kararı "hayatımda yaptığım en akıllıca şey" olarak nitelendirmişti. Şarkıcı, bu sürecin ona özgürlük ve huzur verdiğini belirtirken, takipçileri arasında büyük yankı uyandırmıştı.