Britney Spears Yine Sosyal Medyada Gündem Oldu: İç Çamaşırlı Dansıyla Hayranlarını Şaşırttı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Son dönemde sansasyonel paylaşımlarıyla adından söz ettiren Britney Spears, iç çamaşırlı dans videosuyla magazin gündemine oturdu. Spears, yalnız kalmanın kendisi için bir tür özgürlük olduğunu belirttiği paylaşımında, doğayla iç içe olmanın ona huzur verdiğini dile getirdi. Geçmiş ilişkilerine dair samimi itiraflarda bulunan pop yıldızı, hayranlarını yine şaşırtmayı başardı.

Fotoğraflar: Instagram Britney Spears'ın İç Çamaşırlı Dansı Sosyal Medyada Gündem Oldu Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, cesur sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İç çamaşırlarıyla dans ettiği videosunu takipçileriyle paylaşan Spears, yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Sam Asghari ile ayrılığının ardından kendini keşfetme sürecinde olduğunu sık sık dile getiren ünlü şarkıcı, paylaşımlarında meditasyon ve dua ile huzur bulduğuna da vurgu yaptı.