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Aşırı çıkan tansiyon sonrası inmeyi engelleyin! 5 adımda riski %80 azaltın

Dünya genelinde kalıcı engellilik ve ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan inme, erken müdahale ve önleyici tedbirlerle yüzde 80 oranında önlenebilir bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. İşte yüksek tansiyon sonrası inmeyi önelemenin yolları...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 20:31 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 20:31
Aşırı çıkan tansiyon sonrası inmeyi engelleyin! 5 adımda riski %80 azaltın

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Kalıcı engellilik ve ölüm nedenleri arasında önemli bir yere sahip olan inme, erken müdahale ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla yüzde 80 oranında önlenebilir. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, yüksek tansiyonun en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla risklerin azaltılması için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

HER 4 DAKİKADA BİR KİŞİ İNME GEÇİRİYOR

Arsava, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inmenin dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni ve birinci kalıcı engellilik nedeni olduğunu ifade etti. Türkiye'de her 4 dakikada bir kişinin inme geçirdiğini belirterek, özellikle erken müdahalenin kalıcı hasarları önlemede kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Yüksek Tansiyon En Büyük Risk Faktörlerinden Biri

İnmenin önlenebilir bir hastalık olduğuna işaret eden Arsava, yüksek tansiyonun en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu ve bu nedenle tansiyonun kontrol altında tutulması gerektiğini ifade etti. İnme riskini azaltmak için beş önemli adım öneren Arsava, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının inme riskini yüzde 80'e kadar önleyebileceğini belirtti.

5 Adımda İnme Riskini Azaltmak İçin Öneriler

Tansiyonun Kontrol Edilmesi: Yüksek tansiyonun önlenmesi için düzenli takip yapılmalı.

Sağlıklı ve Dengeli Beslenme: Sebze, meyve ve tam tahıllar ağırlıklı bir diyet uygulanmalı.

Düzenli Egzersiz Yapılması: Haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite öneriliyor. Bu, inme riskini yüzde 25'e kadar azaltabilir.

Sigara ve Alkolün Sınırlandırılması: Zararlı alışkanlıkların bırakılması hayati önem taşıyor.

Yeterli Su Tüketimi: Vücudun su ihtiyacının karşılanması, inme riskini düşürmede kritik bir rol oynar.

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