Aşırı çıkan tansiyon sonrası inmeyi engelleyin! 5 adımda riski %80 azaltın

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Kalıcı engellilik ve ölüm nedenleri arasında önemli bir yere sahip olan inme, erken müdahale ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla yüzde 80 oranında önlenebilir. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ethem Murat Arsava, yüksek tansiyonun en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla risklerin azaltılması için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Fotoğraflar: AA HER 4 DAKİKADA BİR KİŞİ İNME GEÇİRİYOR Arsava, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, inmenin dünyada en yaygın ikinci ölüm nedeni ve birinci kalıcı engellilik nedeni olduğunu ifade etti. Türkiye'de her 4 dakikada bir kişinin inme geçirdiğini belirterek, özellikle erken müdahalenin kalıcı hasarları önlemede kritik öneme sahip olduğunu söyledi.