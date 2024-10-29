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Meğer sadece o yeterliymiş! Bu aktivite yaşlanmayı yavaşlatıyor

Seyahat etmek ve yeni yerler görmek mutluluğu ikiye katlıyor ve keşif ruhunu tetikliyor. Peki ya size yaşlanmayı da geciktirdiğini söyleseydik? Avustralya'da yapılan araştırmalar tam da buna işaret ediyor. Peki nasıl? İşte habere dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:58 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:58
Meğer sadece o yeterliymiş! Bu aktivite yaşlanmayı yavaşlatıyor

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Yaşlanmayı geciktirmek pek çok insanın hayali. Yüzyıllardır ölümsüzlük formülleri peşinde koşuluyor. Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma ise yaşlanmayı yavaşlatan aktiviteyi açıkladı. İşte konuya dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Seyahat etmek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor

Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma seyahatin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Journal of Travel Research'te yayınlanan çalışmaya göre seyahat deneyimleri insan sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fiziksel ve zihinsel sağlığı pozitif yönde etkiliyor

Araştırmacılar turizmin insan sağlığını üç ana alanda değerlendirdi: fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık. Çalışma yeni yerleri keşfetmenin ve çeşitli kültürlerle etkileşimde bulunmanın daha fazla fiziksel ve sosyal aktiviteye katılımı teşvik ederek fiziksel ve zihinsel sağlığı önemli ölçüde iyileştirebileceğini gösteriyor. Bu da seyahat etmenin yaşlanma karşıtı etkilerini güçlendiren önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bedenin daha dinç hissetmesini sağlıyor

Sonuç olarak yeni deneyimler yaşamak ve farklı ortamlara adım atmak yalnızca ruhsal iyilik halimizi artırmakla kalmayıp bedenimizin de daha dinç hissetmesine katkıda bulunuyor. Seyahat sağlığımıza dair pek çok olumlu gelişmeyi beraberinde getirebilir.

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