Meğer sadece o yeterliymiş! Bu aktivite yaşlanmayı yavaşlatıyor

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Yaşlanmayı geciktirmek pek çok insanın hayali. Yüzyıllardır ölümsüzlük formülleri peşinde koşuluyor. Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma ise yaşlanmayı yavaşlatan aktiviteyi açıkladı. İşte konuya dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) Seyahat etmek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma seyahatin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Journal of Travel Research'te yayınlanan çalışmaya göre seyahat deneyimleri insan sağlığı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabiliyor.