İki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Sakarya'da iki kız çocuğuna "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklandı.
İddiaya göre M.G, otomobiliyle Serdivan Kırantepe mevkisine götürdüğü 14 yaşında iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
ÇOCUKLARIN AİLESİ ŞİKAYETTE BULUNDU
Çocukların durumu bildirdiği ailelerin şikayeti üzerine zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.