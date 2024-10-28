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Valizden timsah ve Nil varanı çıktı! Gümrük Muhafaza ekipleri havalimanında el koydu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen Nil timsahları ile Nil varanlarına el koydu.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 16:07 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 16:07
Valizden timsah ve Nil varanı çıktı! Gümrük Muhafaza ekipleri havalimanında el koydu

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Mısır'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve havalimanında yakalanan Nil timsahları ile Nil varanlarına, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından el konuldu.

Kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu (DHA)Kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu (DHA)

VALİZİNDEN ÇIKTI
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan yurda giriş yapan F.H. isimli şüphelinin valizinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından arama yapıldı.

Kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu (DHA)Kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu (DHA)

Şüphelinin valizinde "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.

Kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu (DHA)Kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu (DHA)

Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 Nil varanı, DKMP Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Genel Müdürlük, yakalanan hayvanlara el koydu.

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