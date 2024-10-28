Valizden timsah ve Nil varanı çıktı! Gümrük Muhafaza ekipleri havalimanında el koydu

Kaçak yollarla yurda getirilen timsah ve varanlara el konuldu (DHA)



Yapılan incelemede Hatay'a götürülmek üzere yurda sokulduğu anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü halde toplam 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü halde toplam 10 Nil varanı, DKMP Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Genel Müdürlük, yakalanan hayvanlara el koydu.

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