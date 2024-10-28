İstanbul Esenyurt'ta henüz 2 yaşında olan Ö.K. annesiyle sokakta gezinirken bir anda hareket eden kargo minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şoka giren sürücü çocuğun ölümüne neden olduğu minibüsün içinde yaşamına son verdi.
Esenyurt'ta 2 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı (İHA)
OYUN OYNARKEN ARACIN ALTINDA KALDI!
Olay saat 13.25 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 3043. sokakta meydana geldi.
İddiaya göre, kargo çalışanı Enes Ç. 34 LS 0371 plakalı aracıyla sokaktan çıktığı sırada annesiyle oyun oynayan 2 yaşındaki Ö.K.'ye çarptı.
Kazanın ardından sürücü hayatına son verdi
SÜRÜCÜ CANINA KIYDI
Olayın şokuyla aracına binen Enes Ç. yaşadığı vicdan azabıyla yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.