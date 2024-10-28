İstanbul Esenyurt'ta henüz 2 yaşında olan Ö.K. annesiyle sokakta gezinirken bir anda hareket eden kargo minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şoka giren sürücü çocuğun ölümüne neden olduğu minibüsün içinde yaşamına son verdi.