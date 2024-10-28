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Esenyurt'ta feci olay! 2 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı: Sürücüsü ise intihar etti

İstanbul Esenyurt'ta annesiyle birlikte sokakta oynayan 2 yaşındaki bir çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise canına kıydı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 20:46 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 20:50
Esenyurt’ta feci olay! 2 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı: Sürücüsü ise intihar etti

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İstanbul Esenyurt'ta henüz 2 yaşında olan Ö.K. annesiyle sokakta gezinirken bir anda hareket eden kargo minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan küçük çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şoka giren sürücü çocuğun ölümüne neden olduğu minibüsün içinde yaşamına son verdi.

Esenyurt'ta 2 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı (İHA)Esenyurt'ta 2 yaşındaki çocuğa minibüs çarptı (İHA)

OYUN OYNARKEN ARACIN ALTINDA KALDI!

Olay saat 13.25 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 3043. sokakta meydana geldi.
İddiaya göre, kargo çalışanı Enes Ç. 34 LS 0371 plakalı aracıyla sokaktan çıktığı sırada annesiyle oyun oynayan 2 yaşındaki Ö.K.'ye çarptı.

Kazanın ardından sürücü hayatına son verdi Kazanın ardından sürücü hayatına son verdi
SÜRÜCÜ CANINA KIYDI

Olayın şokuyla aracına binen Enes Ç. yaşadığı vicdan azabıyla yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Esenyurt'ta 2 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücü yaşamına son verdi

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi (İHA)Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi (İHA)

KURTARILAMADI!

Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Ö.K. ve intihar eden sürücü Enes Ç. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
2 yaşındaki küçük çocuk ve sürücü Enes Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı (DHA)Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı (DHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı (DHA)Minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı (DHA)

Sürücü Enes Ç.'nin kullandığı minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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