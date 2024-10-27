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Yenidoğan çetesi skandalında tüyler ürperten diyalog: Kalp masajı yap, yaşamazsa entübasyon tüpünü çek

Yenidoğan çetesine ilişkin iddianamedeki yeni detaylar ortaya çıktı. Doktor Rıza Keykubat’ın, hayatını kaybeden Kaya bebeğin, durumunun kötüleştiğini haber veren hemşire Batuhan Çetin’e “Kalp masajı yap, yaşamazsa entübasyon tüpünü çek” dediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Yenidoğan çetesi skandalında tüyler ürperten diyalog: Kalp masajı yap, yaşamazsa entübasyon tüpünü çek

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Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlenmiş, çete hakkında 1775 yıla kadar hapis istenmişti. Türkiye'yi sarsan çete soruşturmasında kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

KAMERA KAYITLARINI SİLDİRMİŞ
Şüpheli Ali Dirik, kolluk fezlekesinde yer alan görüşmede denetim yetkililerinin oksijen karıştırıcı blendırı sorması üzerine tamirde gösterdiğini bu cihazın hastanede bulunmadığına dair cümleler kurdu. Kaya bebeğin ölümüne ilişkin kamera kayıtlarını sildirdiği ortaya çıktı. Batuhan Çetin ile Rıza Keykubat arasındaki diyalog da kan dondurdu. Rıza Keykubat'ın, hayatını kaybeden Kaya bebeğin durumunun kötüleştiğini kendisine haber veren yardımcı hemşire Batuhan Çetin'e "Kalp masajı yap, yaşamazsa entübasyon tüpünü çek" dediği öğrenildi.

"SİYASİ KANATLA GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Dirik'in kolluk fezlekesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde ise, "Biz de bu savcıya ulaşacağız, müdürlüğe de gideceğiz, siyasi kanat aracılığı ile gerekeni yapacağız" şeklinde konuştuğu tespit edildi. Dirik'in Kaya bebeğin durumunun ağır olmasına rağmen nenotoloji bölümü olmayan ve tıbbi tedaviye uygun şartlar barındırmayan yenidoğan yoğun bakımına kabulünü gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüpheli Hasan Basri Gök'ün savcılık ifadesinde Ali Dirik'in Güney Hastanesi'ndeki tüm usulsüzlüklerden haberdar olduğunu, SGK dolandırıcılığı yaptığını, Mert Özdemir ile bebek sevki karşılığı ücret ödemesi anlaşması yaptığını, Kaya bebeğin öldüğü olayda kusurlu olduğunu beyan ettiği öğrenildi.
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