Hemşire ile yardımcısının konuşmaları ortaya çıktı! Bebek katilinden kan donduran talimat: Yorgunum beni arama! Kaya bebek böyle ölmüş

Esenler Güney Hastanesi

"YORGUNUM BENİ ARAMA"

Dosyada yer alan hastanede hemşire yardımcısı olarak çalışan Batuhan Çetin ise savcılıkta alınan ifadesinde: "Hemşire yardımcısı olarak görevim hasta ve küvöz temizliği. Tıbbi müdahale ve ilaç tedavisi uygulama yetkim yok. Kaya bebeğin öldüğü gün görevi 18:00'da teslim aldım. Damla bana teslim edip gitti. Yoğun bakımda 9 bebek vardı. Durumu ağır olan 3. basamak Kaya bebek de vardı. Biri ağır 9 bebek olmasına rağmen ünitenin sadece hemşire yardımcılarıma bırakılmasının Damla Atak, başhekim Ali Dirik ve hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun haberi vardı. Bebek sağlığını önemsemedikleri için bu duruma müdahale etmediler. Damla Atak o gün yoğun bakımdan çıkarken bana: "Çok yoruldum, başım ağrıyor, bugün sakın beni arama" dedi" cümlelerini kurdu.