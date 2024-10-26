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Hemşire ile yardımcısının konuşmaları ortaya çıktı! Bebek katilinden kan donduran talimat: Yorgunum beni arama! Kaya bebek böyle ölmüş

Yenidoğan çetesine ilişkin detaylar yaşanmaya devam ediyor. Esenler Güney Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sorumlu hemşiresi Damla Atak'ın hastanede usulsüzlükler sonucu ölen Kaya bebeğin ölümünün ardından hemşire yardımcısı Batuhan Çetin'i arayarak yalan ifade vermeye zorladığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 09:42 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 09:56
Hemşire ile yardımcısının konuşmaları ortaya çıktı! Bebek katilinden kan donduran talimat: Yorgunum beni arama! Kaya bebek böyle ölmüş

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Türkiye'nin gündemine oturan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yenidoğan bebek (AA)Yenidoğan bebek (AA)

İddianamede, ölen 10 bebeğin maktul, 5 kişinin müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğü'nün suçtan zarar gören, 19 hastane ve sağlık şirketi malen sorumlu, 47 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

Yenidoğan Bebek Çetesi lideri Fırat Sarı (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan Bebek Çetesi lideri Fırat Sarı (Takvim.com.tr/Arşiv)

O DİYALOGLAR KAN DONDURDU
İddianamede şüpheli olarak yer alan Esenler Güney Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sorumlu hemşiresi Damla Atak'ın yine şüpheli hemşire yardımcısı Batuhan Çetin ile diyalogları ise kan dondurdu.

Soruşturma kapsamında şüpheli Atak'ın tedavileri devam eden bebeklerin basamaklarında usulsüzlük yaparak 3. basamak gösterdiği, currosurf ilaçların düşümünü yaptıktan sonra hastane dışına çıkardığı ve bu ilaçların Medisens şirketi merkezinde toplanmasına olanak sağladığı tespit edildi.
Ayrıca Atak'ın usulsüz epikriz yazıp, yetkisi olmadığı halde basamaklandırma yaptığı da ortaya çıktı.

 Esenler Güney Hastanesi Esenler Güney Hastanesi

"YORGUNUM BENİ ARAMA"
Dosyada yer alan hastanede hemşire yardımcısı olarak çalışan Batuhan Çetin ise savcılıkta alınan ifadesinde: "Hemşire yardımcısı olarak görevim hasta ve küvöz temizliği. Tıbbi müdahale ve ilaç tedavisi uygulama yetkim yok. Kaya bebeğin öldüğü gün görevi 18:00'da teslim aldım. Damla bana teslim edip gitti. Yoğun bakımda 9 bebek vardı. Durumu ağır olan 3. basamak Kaya bebek de vardı. Biri ağır 9 bebek olmasına rağmen ünitenin sadece hemşire yardımcılarıma bırakılmasının Damla Atak, başhekim Ali Dirik ve hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun haberi vardı. Bebek sağlığını önemsemedikleri için bu duruma müdahale etmediler. Damla Atak o gün yoğun bakımdan çıkarken bana: "Çok yoruldum, başım ağrıyor, bugün sakın beni arama" dedi" cümlelerini kurdu.

Yenidoğan bebek (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan bebek (Takvim.com.tr/Arşiv)



Şüpheli hemşire Atak'ın ölen Kaya bebeğin ardından kendisini arayan hemşire yardımcısı Batuhan Çetin'e yalan ifade vermesi konusunda baskı yaptığı ve şöyle söylediği öğrenildi:

"Eğer sağlık bakanlığından seni ararlarsa doktor Oktay bey müdahale etti diye söyleyeceksin."

Yenidoğan çetesi böyle gözaltına alındı. (Takvim.com.tr/Arşiv)Yenidoğan çetesi böyle gözaltına alındı. (Takvim.com.tr/Arşiv)

Öte yandan şüpheli Atak'ın 3. basamak bebek hasta kabul etme yeterliliği sahip olmadığı halde hastaneye 3. basamak hasta kabulleri gerçekleştirildiği, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki yaptığı, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, Kaya bebeğin hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevini ihmal ettiği ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği tespit edildi.

Çete üyeleri önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak..

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