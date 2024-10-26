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Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın çıktı!

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken dumandan etkilenen güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 01:41 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 01:50
Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın çıktı!

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Yangın, saat 23.30 sıralarında İstanbul'un en işlek metro istasyonlarından Mecidiyeköy'de meydana geldi.

İddiaya göre, yürüyen merdivenin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, bu esnada dumanlardan etkilenen güvenlik görevlisi fenalaştı.

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın telaşı!

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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