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Dolandırıcılardan Şükran Karaoğlan'a korkunç tehdit: Seni Bergen gibi yaparım kör gezersin

Dolandırıcılar, ticaretle de uğraşan Şükran Karaoğlan’ı gözüne kestirdi. "Bu parayı vermezsen seni bitiririm. Kariyerin biter. Seni Bergen gibi yaparım kör gezersin" dedi.

Deniz Yusufoğlu Deniz Yusufoğlu
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Dolandırıcılardan Şükran Karaoğlan’a korkunç tehdit: Seni Bergen gibi yaparım kör gezersin

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Yargıtay'da bulunan tanıdıkları sayesinde para karşılığında dosyaları kapatabildiğini ve Arabistan Kraliyet ailesinde tanıdıkları olduğu söyleyen Ali T. bir süre önce sunucu Şükran Karaoğlan ile ticaret yapmak istedi. Karaoğlan, ticaretini yaptığı markanın birkaç ürün numunesini Ali T.'ye verdi. Ali T. "Ürünlerin çok beğenildi, çok sipariş aldı" diyerek sunucuyu ümitlendirdi.

İddiaya göre Ali T., Karaoğlan'a "Sen de para çoktur" şeklinde konuştu. Ürünlerin masraflarının karşılanması için para istedi. Bu durumdan şüphelenen sunucu, Ali T.'den uzaklaştı. Ali T. rotayı bu sefer sunucunun aile üyeleri ve arkadaşlarına çevirdi. Ali T., Şükran Karaoğlan'a, "Bu parayı vermezsen seni bitiririm. Daltonlar'a vurdurturum. Seni Bergen gibi yaparım kör gezersin" dedi. Yaşananların ardından savcılığa başvuran sunucu, "Can güvenliğim yok" şeklinde konuştu.

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