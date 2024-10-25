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Kahramanmaraş ilini duyan şaşıp kalıyor! Kilosu 200 TL'den satılıyor! Hem şifa hem lezzet harikası

Ekim ayı itibarıyla Kahramanmaraş'ta fıstık hasadı hızla başladı. Çiftçiler, hem emek yoğun yöntemlerle fıstık toplarken hem de rekoltenin artmasıyla yüzleri güldü. Geçen yıl kilosu 180 TL'ye kadar düşen yaş kabuklu fıstık, bu yıl üreticiden 200 TL'ye alıcı bulmaya başladı.

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:20
Kahramanmaraş ilini duyan şaşıp kalıyor! Kilosu 200 TL’den satılıyor! Hem şifa hem lezzet harikası

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Kahramanmaraş'ta ekim ayının gelmesiyle birlikte fıstık hasadı başladı. 25 bin dekarlık alanda yürütülen üretim çalışmalarında bu yıl 30 bin ton rekolte hedefleniyor. Pazarcık ilçesi ve çevresindeki köylerin en önemli geçim kaynağı olan fıstık, hem iç piyasada taze ve kuru olarak satışa sunuluyor hem de baklava sektörüne yönlendiriliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

30 Bin Ton Rekolte Hedefleniyor

Kahramanmaraş'ta 25 bin dekarlık alanda sürdürülen fıstık üretiminden bu yıl 30 bin ton yaş fıstık rekoltesi bekleniyor. Pazarcık ilçesine bağlı Ganidağ ve Ketiler gibi köylerde çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan fıstık, hem iç pazarda tüketiliyor hem de baklava üreticilerine satılıyor.

Fıstık Elle Toplanıyor

Fıstık toplama işlemi yoğun emek gerektiriyor. İşçiler, ağaç dallarından fıstıkları elle tek tek toplayarak brandalara döküyor. Ardından çuvallara konulan fıstıklar, traktörlerle ayrıştırma tesislerine taşınıyor. Firik halinde satışa sunulan yaş fıstıkların bir bölümü de kurutularak Gaziantep başta olmak üzere farklı bölgelere gönderiliyor.

Fıstığın Sağlık Üzerindeki Etkileri

Antep fıstığı, sağlıklı yağlar ve omega-3 asitleri açısından zengin olmasıyla biliniyor. Kolesterol seviyelerini düşürmesi ve damar sağlığını desteklemesiyle kalp hastalıkları riskini azaltıcı etkileri bulunuyor. Antioksidan bakımından zengin olması sayesinde hücre hasarını önlemeye yardımcı olan fıstık, düzenli tüketildiğinde nörolojik sağlığı da destekliyor.

Ayrıca yüksek lif içeriğiyle sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Lifli gıdaların uzun süre tokluk hissi verdiği bilindiğinden, kilo kontrolü için de fıstık tercih edilen bir besin haline geliyor. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde kronik iltihaplanmaların önlenmesine yardımcı olurken, diyabet ve kalp hastalıkları riskini azaltıyor.

Bölgenin Fıstığı Dünya Pazarına Açılıyor

Fıstık üreticisi Hüseyin Ekemen, Kahramanmaraş'ta üretilen fıstıkların dünya pazarına açıldığını belirtti. Pazarcık'ta yetiştirilen ürünlerin önce ağaç diplerinin kazılması ve ilaçlama işlemleriyle hazır hale getirildiğini vurgulayan Ekemen, ürünlerin hem kurutularak hem de taze şekilde pazara sunulduğunu ifade etti.

Tilkiler Mahalle Muhtarı Deniz Gürçalı ise fıstığın ilçede yaygın bir ürün olduğunu belirtti ve üreticilerin ürünlerini Gaziantep'teki komisyonculara sattığını dile getirdi.

Antep Fıstığının Beyin Sağlığına Katkıları

E vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde antep fıstığının yaşa bağlı beyin fonksiyonlarını koruyucu etkilerinin olduğu da yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Düzenli tüketim, bilişsel fonksiyonları destekleyerek nörolojik hastalık riskini azaltabilir.

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