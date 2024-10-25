24 saatte zıpkın gibi ayağa kaldıracak: Prof. Dr. Saraçoğlu’ndan grip sezonuna özel doğal koruma kürü!

Havaların değişkenliği nedeniyle grip ve nezle şikayetleri artış gösterirken, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu , basit malzemelerle hazırlanan soğan kürünü öneriyor. Düzenli tüketildiğinde gripten korunmayı vadeden bu kür, doğal antibiyotik etkisiyle öne çıkıyor.

Mevsim geçişlerinin etkisiyle grip ve nezle vakalarında artış yaşanırken, doğal çözümler arayanlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 'ndan dikkat çekici bir kür önerisi geldi. Saraçoğlu, soğan kürünün düzenli kullanımıyla gripten korunmanın mümkün olabileceğini ifade ediyor.

Soğan Kürünün Hazırlanışı ve Faydaları

Saraçoğlu'nun önerdiği soğan kürü, evde kolayca hazırlanabilen basit malzemelerden oluşuyor:

Orta boy bir soğanın kahverengi kabukları soyulup dört parçaya ayrılır.

1,5 bardak suda 5 dakika kaynatılır.

Elde edilen karışım, 15 gün boyunca sabah ve akşam olmak üzere düzenli olarak tüketilmelidir.

Saraçoğlu, soğan kürünün güçlü bir doğal antibiyotik etkisi gösterdiğini ve düzenli kullanımda grip vakalarının önüne geçebileceğini belirtiyor. Ancak, mide problemleri yaşayanların (örneğin gastrit veya ülser) bu kürü denemeden önce bir doktora danışmaları gerektiği vurgulanıyor.

Grip Belirtilerine Dikkat Edin

Grip, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk, kuru öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Burun akıntısı, üşüme ve titreme de yaygın olarak karşılaşılan semptomlar arasında.