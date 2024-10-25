Herkes şapır şupur yiyor! Zararları saymakla bitmiyor! 1 dilimi için 7.500 adım gerekli

HER GÜN POĞAÇA TÜKETİRSEK NE OLUR?
Her gün poğaça tüketimi, sağlık risklerini ciddi oranda artırabilir. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşlerine dayalı tahminlere göre, bazı önemli riskler şu şekilde artış gösterebilir:
Kalp Hastalıkları Riski: %23–32 Artış
Trans yağ tüketimi, kalp damar hastalıkları riskini belirgin şekilde artırır. American Heart Association verilerine göre, her gün trans yağ içeren yiyecekler tüketmek, kalp krizi ve inme riskini %23-32 oranında yükseltebilir.
Kolesterol Yükselmesi: %20-30 Artış
Düzenli margarin tüketimi, kötü kolesterol (LDL) seviyesini artırıp iyi kolesterol (HDL) seviyesini düşürebilir. Bu da uzun vadede damar tıkanıklığına zemin hazırlar.
Obezite Riski: %35-50 Artış
Her gün yüksek kalorili ve yağlı yiyecekler tüketmek, metabolizmayı olumsuz etkileyerek kilo alımı riskini %35-50 oranında artırır.
Tip 2 Diyabet Riski: %20-40 Artış
Rafine un ve trans yağ içeren ürünlerin sürekli tüketimi, kan şekeri dengesini bozarak insülin direnci geliştirme riskini %20-40 arasında artırabilir.
Reflü ve Mide Problemleri: %25-30 Artış
Ağır yağlı gıdalar mide asit dengesini bozarak, her gün tüketildiğinde reflü ve mide yanması şikayetlerini %25-30 oranında artırabilir.
Karaciğer Yağlanması: %30 Artış
Günlük aşırı kalori ve sağlıksız yağ tüketimi karaciğer yağlanması riskini %30 oranında yükseltebilir.
Bağışıklık Zayıflaması ve Enflamasyon: %15-25 Artış
Trans yağlar ve işlenmiş yiyeceklerin sürekli tüketimi, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı direnci %15-25 arasında düşürür. Kronik enflamasyon riski de bu süreçte artar.