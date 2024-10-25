Diyanet 25 Ekim 2024 Cuma Hutbesi PDF Metni Erişime Açıldı: CUMA HUTBESİ KONUSU | Vatan Müdafaası Mukaddestir

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 25 Ekim 2024 Cuma günü okunacak hutbenin konusu "Vatan Müdafaası Mukaddestir" olarak belirlendi. Hutbede, vatan savunmasının sadece silahlı mücadeleyle sınırlı olmadığı; işini en doğru ve güzel şekilde yapmanın, topluma zarar vermekten kaçınmanın da vatan müdafaasının bir parçası olduğu ifade edildi.

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VATAN MÜDAFAASI MUKADDESTİR

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir defasında vatan müdafaasının önemini ve faziletini şöyle anlatmıştır: "Vatanı korumak için bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay nafile oruç tutup geceleri nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Mümin nöbet tutarken ruhunu Allah'a teslim etse bile amel defteri kapanmaz. Allah, onu rızıklandırmaya devam eder…"

Allah Resûlü (s.a.s) bu hadisiyle bizlere, vatan müdafaasının mukaddes bir görev olduğunu öğretmektedir. Vatanı korumak için nöbet tutanların ibadet sevabı kazanacaklarını haber vermektedir. Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerin, Allah katında sonsuz nimetlere ulaşacaklarını, ebedi cennet ile ödüllendirileceklerini bildirmektedir.

Aziz Müminler!

Vatan müdafaası, sadece üzerinde yaşadığımız toprak parçasını korumaktan ibaret değildir. Vatan müdafaası; dinimizi, canımızı, malımızı, namusumuzu ve neslimizi her türlü tehlikeden korumaktır. İstiklal ve istikbalimizi teminat altına almak, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmek için gayret göstermektir. Vatan müdafaası; en değerli hazinemiz olan ailemizi güçlü kılmaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi batıl ideolojilerin, sapkın akımların insafına terk etmemektir. Vatan müdafaası; işimizi ve mesleğimizi en güzel ve en doğru şekilde yapmak, insanların malına ve canına zarar vermemektir. Şahsi ihtirasları için dinimizi ve duygularımızı istismar etmek isteyen hainlere karşı uyanık olmaktır.