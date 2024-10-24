Samuray kılıçlı caninin cezası Yargıtay tarafından onandı!

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Nisan 2022'de verilen kararı onadı. Can Göktuğ Boz'a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan takdiri indirim yapılmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşti. Ayrıca, Boz'a, mimar Başak Cengiz'i kurtarmaya çalışan Kaan Ağaca'ya tehdit suçundan verilen 4 yıl hapis ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl hapis cezası da onandı.

BAŞAK CENGİZ'İ SAMURAY KILICIYLA KATLETMİŞTİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararında, Can Göktuğ Boz'un "samuray kılıcı" olarak bilinen silahla saldırıyı gerçekleştirdiği ve mimar Başak Cengiz'in vücudunda 6'sı öldürücü nitelikte olmak üzere 12 kesici-delici yara izi tespit edildiği vurgulandı.

CİNAYETİ TASARLAYARAK İŞLEMİŞ

Katil Can'ın savunmalarında "canı sıkıldığı ve mutsuz olduğu için kolay olmasını gözetip bayan bir şahsa yönelik eylem icra etmeyi kafasına koyduğu" yönünde ifade verdiği aktarılan kararda, sanığın evinde de çok sayıda kesici delici alet bulunduğuna işaret edildi.

"YAKLAŞMA SANA DA SAPLARIM!"



Kararda, olay günü sanık Can'ın evden aldığı samuray kılıcıyla yolda yürüyen Cengiz'e saldırdığı ifade edilerek, maktulün karşı koymasına rağmen Can'ın eylemini sürdürdüğü, bu sırada kendisini engellemeye çalışan Ağaca'yı da "Yaklaşma, sana da saplarım!" diyerek tehdit ettiği belirtildi.