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Beytüşşebap ili nüfusu ve tarih! Beytüşşebap hangi ile bağlı, nerede? BEYTÜŞŞEBAP ne demek?

23 Ekim 2024'te gerçekleşen terör saldırısında, teröristlerden birinin 1992 Beytüşşebap doğumlu olduğu iddiaları merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:05 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 08:05
Beytüşşebap ili nüfusu ve tarih! Beytüşşebap hangi ile bağlı, nerede? BEYTÜŞŞEBAP ne demek?

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23 Ekim 2024'te gerçekleşen terör saldırısında, teröristlerden birinin 1992 Beytüşşebap doğumlu olduğuna dair iddialar üzerine araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Betüşşebap neresi, hangi ile bağlı? İşte detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı, teröristlerin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, hain saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri belli olduğu zaman açıklama yapılacağı ifade edildi.

BEYTÜŞŞEBAP NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?

Beytüşşebap, Türkiye'nin güneydoğusunda, Şırnak iline bağlı bir ilçedir. İlçe, özellikle dağlık ve engebeli arazisiyle bilinir ve yüksek rakımı nedeniyle karasal iklim özellikleri gösterir. Hakkâri ve Siirt gibi illere komşu olan Beytüşşebap, Irak sınırına da oldukça yakındır.

-Cumhuriyetin ilk yıllarında Beytüşşebap, Siirt iline bağlıydı.
-1936 yılında Hakkâri'ye bağlanan ilçe, bu dönemde de bölgesel bir öneme sahipti.
- 1990 yılında Şırnak'ın il statüsü kazanmasıyla Beytüşşebap, Şırnak iline bağlanarak bugünkü idari yapısını kazanmıştır.

BEYTÜŞŞEBAP NE DEMEK?

Beytüşşebap, kelime anlamı olarak Beyt ve Şebap kelimelerinden elde edilmiş Arapça bir birleşik isimdir. Gençlerin evi anlamındadır. Havası ve suyu sağlıklı olduğundan bu topraklara daima genç kalanlar anlamında olmak üzere Beytüşşebap denilmiştir.

Beytüşşebap tarihi eskilere dayanır. M. Ö. 1000-7000 yılları arasında Neolitik dönemlere ait kayalara kazınmış resim ve kompozisyonların bulunması, ilçede 12. 000 yıl öncesi insanların yaşadığı ve yerleşik bir düzenlerinin olduğunu gösterir. Ancak yörenin dağlık ve engebeli oluşu gelişmesine mani olmuştur. Yöre insanı bu kayalara kazınmış figürlerden de anlaşılacağı üzere hayvancılık, avcılık ve tarımla uğraştığını gösterir. İlçe Asur, Babil ve Medler döneminde BOTAN bölgesinin yaylaları olarakta kullanılmıştır.

Beytüşşebap ili nüfusu ve tarih! Beytüşşebap hangi ile bağlı, nerede? BEYTÜŞŞEBAP ne demek?

Beytüşşebap'a, Şırnak merkezden yaklaşık 2 saatlik bir yolculukla ulaşılabilir. Zorlu coğrafyası nedeniyle kış aylarında ulaşım bazen aksayabilir, ancak ilçe halkı, uzun yıllardır bölgenin bu zor koşullarına adapte olmuştur.

BEYTÜŞŞEBAP NÜFUSU

Beytüşşebap ilçesinin 2020 ilçe toplam nüfusu 16.317 kişidir. Bu nüfusun 8.799'u erkek, 7.518'i kadındır. İlçe merkezinin nüfusu 5.690, bu merkez nüfusun 3.358'i erkek, 2.332'si kadındır. İlçenin belde ve köy toplam nüfusu 10.627'dir. Bu nüfusu 5.441'i erkek, 5.186'sı kadındır.

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