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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızının son haline bakın! “Yeni yaş yeni resim” deyip yayınladı!

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı yıldızı Türkan Şoray, sosyal medya hesabında Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Şoray, "Yeni yaş yeni resim" notuyla kızının son halini paylaştı. Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur'u görenler ise hayran kaldı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:23 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 12:23
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızının son haline bakın! Yeni yaş yeni resim deyip yayınladı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızının son haline bakın! Yeni yaş yeni resim deyip yayınladı!

Şoray, sosyal medya hesabında Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın kızının son haline bakın! Yeni yaş yeni resim deyip yayınladı!

Kızının son halini takipçileriyle paylaşan usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Yağmur'umun yeni yaşında yeni bir resim... Hayatımın en değerli varlığı kızımmm. Yeni yaşın mutluluk ve başarıyla geçsin. Seni seviyorummm"

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