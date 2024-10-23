Yeşilçam'ın Sultan lakaplı yıldızı Türkan Şoray, sosyal medya hesabında Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Şoray, "Yeni yaş yeni resim" notuyla kızının son halini paylaştı. Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur'u görenler ise hayran kaldı.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Şoray, sosyal medya hesabında Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.