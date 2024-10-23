Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Türkan Şoray , başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Şoray, sosyal medya hesabında Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal 'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Kızının son halini takipçileriyle paylaşan usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Yağmur'umun yeni yaşında yeni bir resim... Hayatımın en değerli varlığı kızımmm. Yeni yaşın mutluluk ve başarıyla geçsin. Seni seviyorummm"