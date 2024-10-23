Hurma yoğurt diyeti ile yağ yakma formülü: 7 günde 7 kilo

Hurma yoğurt diyeti, kısa sürede hızlı kilo kaybı sağladığı iddiasıyla dikkat çekmiştir. Diyet süresince günde 21 hurma ve 3 kase yoğurt tüketilmesi önerilirken, bol su ve yeşil çay içilmesi ile 30-40 dakikalık yürüyüşler tavsiye edilmektedir. Ancak uzmanlar, bu diyeti uygulamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılmasını önermektedir, çünkü sınırlı beslenme nedeniyle uzun süreli uygulanması vücut dengesi açısından risk oluşturabilir. Özellikle, Our Everyday Life'ın 2024 tarihli çalışmasında bu diyetin tek tip beslenme sunduğu, sağlık sorunlarına yol açabileceği ve dengeli bir diyet planının daha sürdürülebilir olduğu belirtilmektedir.