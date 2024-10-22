Peynirin sahte olup olmadığı böyle anlaşılıyor: Özellikle çakmakla yakıldığında

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Özellikle son günlerde taklit ve hileli gıda listeleri gündemini korurken listelere her geçen gün yeni ürün ve markalar eklenmeye devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin sahte olup olmadığını anlamanın yollarını araştırıyor. Peki kaşar peynirin sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Kaşar peynirin sahte olduğu nasıl anlaşılır? 📌Sahte kaşar peynir kesildiğinde bıçağa yapışır. 📌Sahte kaşar peynir çakmakla yakıldığında çok fazla duman çıkar ve peynir yanar. Öte yandan gerçek bir kaşar peyniri yaktığınızda çok az duman çıkar ve peynir yanmaz sadece erir.