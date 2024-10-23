Aracı olup yapmayana 4 bin 69 TL ceza kesilecek: Tarih belli oldu! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

(Takvim Foto Arşiv) HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU? Zorunlu kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor. Bu araçların 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında mutlaka kış lastiği kullanması gerekiyor. Hususi araçlarda ise kış lastiği kullanımı zorunlu olmasa da sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış koşullarına uygun lastiklerle yola çıkması büyük önem taşıyor. Kış aylarında yola hazırlıksız çıkan araçların kazalara yol açması ya da yolları tıkaması, bu önlemin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor.

(Takvim Foto Arşiv) KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ? Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda standart yaz lastiklerine göre daha iyi performans sergiler. Islak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlar ve fren mesafesini kısaltarak kazaların önüne geçer. Bu nedenle sadece zorunlu olan ticari araçlarda değil, tüm motorlu taşıtlarda kış lastiği kullanımı öneriliyor. Doğru lastik seçimi sayesinde sürücüler, olumsuz hava koşullarında güvenli bir yolculuk yapabilir ve trafikteki riskleri en aza indirebilir.

(Takvim Foto Arşiv) KIŞ LASTİĞİ İÇİN SON HAZIRLIKLAR BAŞLADI Kış lastiği değişim sezonunun yaklaşmasıyla birlikte lastik bayilerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Araç sahiplerinin son günlere kalmadan lastik değişimlerini yaptırmaları hem randevu kolaylığı sağlıyor hem de olası yoğunlukların önüne geçiyor. Ayrıca uzmanlar, kullanılan kış lastiklerinin diş derinliğinin en az 3 mm olması gerektiğine dikkat çekiyor. Aşınmış ya da eski lastikler, beklenen performansı vermediği için güvenlik riskleri oluşturabiliyor.