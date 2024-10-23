Aracı olup yapmayana 4 bin 69 TL ceza kesilecek: Tarih belli oldu! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte sürücüler, kış lastiği hazırlıklarına yönelik sorular sormaya başladı. Kış koşullarına uygun lastik kullanımı, güvenli sürüşün temel unsurlarından biri olarak kabul edilirken, özellikle ticari araç sahipleri için yasal düzenlemeler her yıl gündeme geliyor. İşte 2024 yılı kış lastiği uygulaması hakkında tüm detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye genelinde, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlıyor. Uygulama, 1 Nisan'a kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında kış lastiği takmayan ticari araçlara ceza uygulanırken, trafikte güvenliğin artırılması amaçlanıyor.
Hususi araçlar için kış lastiği zorunlu tutulmasa da sürücülere tavsiye ediliyor. Özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiklerinin sunduğu güvenlik avantajı, tüm araç sahipleri tarafından dikkate alınmalı.
(Takvim Foto Arşiv)
CEZASI KAÇ TL?
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanıyordu. Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla birlikte 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 4 bin 69 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı.