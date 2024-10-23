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Aracı olup yapmayana 4 bin 69 TL ceza kesilecek: Tarih belli oldu! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte trafikte güvenliği sağlamak isteyen sürücüler kış lastiği kullanımı için hazırlıklara başladı. Buzlanma ve don riskine karşı önlem almak isteyen araç sahipleri kış lastiği takma tarihleri ve kuralları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle bazı araçlar için zorunlu olan kış lastiği güvenli yolculuklar açısından kritik bir öneme sahip.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:15 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:18
Aracı olup yapmayana 4 bin 69 TL ceza kesilecek: Tarih belli oldu! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

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Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte sürücüler, kış lastiği hazırlıklarına yönelik sorular sormaya başladı. Kış koşullarına uygun lastik kullanımı, güvenli sürüşün temel unsurlarından biri olarak kabul edilirken, özellikle ticari araç sahipleri için yasal düzenlemeler her yıl gündeme geliyor. İşte 2024 yılı kış lastiği uygulaması hakkında tüm detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye genelinde, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlıyor. Uygulama, 1 Nisan'a kadar devam ediyor. Bu tarihler arasında kış lastiği takmayan ticari araçlara ceza uygulanırken, trafikte güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

Hususi araçlar için kış lastiği zorunlu tutulmasa da sürücülere tavsiye ediliyor. Özellikle 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiklerinin sunduğu güvenlik avantajı, tüm araç sahipleri tarafından dikkate alınmalı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CEZASI KAÇ TL?

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanıyordu. Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla birlikte 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 4 bin 69 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı.

Aracı olup yapmayana 4 bin 69 TL ceza kesilecek: Tarih belli oldu! Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HANGİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşıyan ticari araçları kapsıyor. Bu araçların 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında mutlaka kış lastiği kullanması gerekiyor.

Hususi araçlarda ise kış lastiği kullanımı zorunlu olmasa da sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış koşullarına uygun lastiklerle yola çıkması büyük önem taşıyor. Kış aylarında yola hazırlıksız çıkan araçların kazalara yol açması ya da yolları tıkaması, bu önlemin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda standart yaz lastiklerine göre daha iyi performans sergiler. Islak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlar ve fren mesafesini kısaltarak kazaların önüne geçer.

Bu nedenle sadece zorunlu olan ticari araçlarda değil, tüm motorlu taşıtlarda kış lastiği kullanımı öneriliyor. Doğru lastik seçimi sayesinde sürücüler, olumsuz hava koşullarında güvenli bir yolculuk yapabilir ve trafikteki riskleri en aza indirebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KIŞ LASTİĞİ İÇİN SON HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kış lastiği değişim sezonunun yaklaşmasıyla birlikte lastik bayilerinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Araç sahiplerinin son günlere kalmadan lastik değişimlerini yaptırmaları hem randevu kolaylığı sağlıyor hem de olası yoğunlukların önüne geçiyor. Ayrıca uzmanlar, kullanılan kış lastiklerinin diş derinliğinin en az 3 mm olması gerektiğine dikkat çekiyor. Aşınmış ya da eski lastikler, beklenen performansı vermediği için güvenlik riskleri oluşturabiliyor.

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