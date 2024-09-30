Bir Gecede Gözden Çıkardılar! Dev Kadrolu Dizi Hüsrana Uğrattı! Final Bölümü Geliyor

Yayın hayatına umut dolu bir başlangıç yapan ancak reytinglerde hayal kırıklığı yaşayan dizi, beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapma kararı aldı. Henüz 6. bölümde izleyicilerine veda edecek olan dizi, ekran macerasını noktalıyor.
Yayın hayatına umut dolu bir başlangıç yapan ancak reytinglerde hayal kırıklığı yaşayan dizi, beklenen ilgiyi göremeyince erken final yapma kararı aldı. Henüz 6. bölümde izleyicilerine veda edecek olan dizi, ekran macerasını noktalıyor.
Televizyon dünyasına büyük umutlarla giriş yapan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kötü Kan dizisi, reytinglerde beklenilen başarıyı elde edemedi. Yayın hayatına başladığı ilk bölümden itibaren izleyiciyi ekrana çekmekte zorlanan yapım, alınan son kararla 6. bölümde final yapacak. Yapımcılar, dizinin geleceği konusunda umutlarını yitirdi ve yayından kaldırma kararı aldı.
Dizinin başrollerinde Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen ve Zafer Algöz gibi deneyimli isimler yer alsa da, kadronun gücü reytinglerde yeterli artışı sağlayamadı. M. Çağatay Tosun'un yönetmenliğinde çekilen Kötü Kan, her geçen bölüm daha düşük izlenme oranlarıyla karşı karşıya kaldı.
Son yayınlanan 4. bölümü ile tüm seyircilerde 2.34, AB grubunda 1.63 ve ABC1'de 2.89 reyting oranları yakalayan dizi, beklentilerin oldukça altında kaldı. Bu veriler, yapımın izleyiciyi ekran başında tutmakta başarısız olduğunu ve final kararını kaçınılmaz hale getirdiğini ortaya koyuyor.
Dizinin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olan 5. bölüm, yapım ekibi tarafından umutla bekleniyor. Eğer bu bölümde de kayda değer bir izleyici artışı sağlanamazsa, dizinin 6. bölümde ekranlara veda etmesi kesinleşecek. Kanal yönetimi ve yapım şirketi, diziyi kurtarmak için son bir şans olarak 5. bölümü öne çıkarıyor.
Gizli Bahçe isimli yeni bir yapım ise Kötü Kan dizisinin final yapması halinde cuma günleri ekrana gelmek üzere hazırlanıyor. Aynı yapım şirketi tarafından çekilen bu dizinin kadrosu ve yayın tarihi ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Ancak izleyici ilgisi göz önünde bulundurularak daha dikkat çekici bir içerik sunulacağı konuşuluyor.