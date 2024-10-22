Zeytinburnu’nda kahreden kaza! 18 yaşındaki Hüseyin Sefa Emin Aygün hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda otomobil kamyona çarptı! 18 yaşındaki Aygün hayatını kaybetti (İHA)



YAN KOLTUKTA OTURAN AYGÜN HAYATINI KAYBETTİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın yolcu koltuğunda sıkışan Hüseyin Sefa Emin Aygün'ü (18) sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlenirken sürücü Talha Küçük yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.