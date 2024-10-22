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Zeytinburnu'nda kahreden kaza! 18 yaşındaki Hüseyin Sefa Emin Aygün hayatını kaybetti

İstanbul Zeytinburnu'nda 20 yaşındaki Talha Küçük direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Küçük yaralanırken yolcu koltuğunda oturan 18 yaşındaki Hüseyin Sefa Emin Aygün hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:53 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:53
Zeytinburnu’nda kahreden kaza! 18 yaşındaki Hüseyin Sefa Emin Aygün hayatını kaybetti

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Zeytinburnu'nda caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü Talha Küçük (20), park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü yaralanırken yolcu koltuğundaki Hüseyin Sefa Emin Aygün'ü (18) hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'nda otomobil kamyona çarptı! 18 yaşındaki Aygün hayatını kaybetti (İHA)Zeytinburnu'nda otomobil kamyona çarptı! 18 yaşındaki Aygün hayatını kaybetti (İHA)

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, saat 14.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CTJ 928 plakalı otomobilin sürücüsü Talha Küçük (20) caddede hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 KZ 2619 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Zeytinburnu'nda otomobil kamyona çarptı! 18 yaşındaki Aygün hayatını kaybetti (İHA)Zeytinburnu'nda otomobil kamyona çarptı! 18 yaşındaki Aygün hayatını kaybetti (İHA)

YAN KOLTUKTA OTURAN AYGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın yolcu koltuğunda sıkışan Hüseyin Sefa Emin Aygün'ü (18) sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlenirken sürücü Talha Küçük yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu’nda kahreden kaza! 18 yaşındaki Hüseyin Sefa Emin Aygün hayatını kaybetti

Zeytinburnu'nda otomobil kamyona çarptı! 18 yaşındaki Aygün hayatını kaybetti (İHA)Zeytinburnu'nda otomobil kamyona çarptı! 18 yaşındaki Aygün hayatını kaybetti (İHA)

Ekiplerin çalışmasının ardından Hüseyin Sefa Emin Aygün'ün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Görgü tanığı, "Kazayı görmedim de vurmasıyla Kaza yapan arkadaşın dışarıya çıkmasına denk geldim. Park halindeki kamyona vuruyor, çalışma başlayalı 10 dakika oldu" ifadelerini kullandı.

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