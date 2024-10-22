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Antalya'da 'Şafak07 Huzur' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık mahallelerinde "Şafak07 Huzur" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona 72 ekip, 425 personel, 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 dron katılırken, 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:58 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:58
Antalya’da ’Şafak07 Huzur’ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık mahallelerinde eş zamanlı olarak "Şafak07 Huzur" operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyona toplam 72 ekip, 425 personel, 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 dron katıldı.

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11 POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlarda 11 pompalı tüfek, 6 tabanca, 106 tabanca fişeği, 128 tüfek kartuşu, çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu kullanımı için aparatlar, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 22 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

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