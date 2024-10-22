Kayseri’de polisten kaçan şüpheliyi bir vatandaş çelme atarak yakalattı!

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve aracıyla 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şahsı, bir vatandaşın taktığı çelme yakalattı. Yapılan incelemede şahsın 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, olay anı kameraya yansıdı.
DUR İHTARINA UYMADI
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi üzerinde yaya olarak denetim yaptı.
Durumdan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araç, 'dur' ihtarına uymayarak yaya kaldırımına çıkarak iki araca çarptı.
Polisten kaçan şahsa vatandaş çelme attı (İHA)
VATANDAŞIN DİKKATİ YAKALATTI
Kaza anını ve polisten kaçan şüpheliyi fark eden bir vatandaş, bulunduğu yöne doğru koşan şüpheliye çelme attı.
Çelmenin etkisiyle şüpheli sendeleyerek düştü. Yere düşen şahsı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı.
Vatandaşın dikkati kaçan şüpheliyi yakalattı (İHA)
CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ!
İsminin E.P. (24) olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan kontrollerinde 'yağma' suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsa yapılan testin sonucunda narkotik madde kullandığı da tespit edildi.