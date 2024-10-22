Kayseri’de polisten kaçan şüpheliyi bir vatandaş çelme atarak yakalattı!

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve aracıyla 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şahsı, bir vatandaşın taktığı çelme yakalattı. Yapılan incelemede şahsın 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, olay anı kameraya yansıdı.

DUR İHTARINA UYMADI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi üzerinde yaya olarak denetim yaptı.

Durumdan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araç, 'dur' ihtarına uymayarak yaya kaldırımına çıkarak iki araca çarptı.