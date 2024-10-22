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Kayseri'de polisten kaçan şüpheliyi bir vatandaş çelme atarak yakalattı!

Kayseri'de 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P. (24), polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobiliyle 2 araca çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. O sırada bir vatandaş durumu fark edip kaçan şüpheliye çelme taktı. Çelmenin etkisiyle tepetakla olan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 18:35 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 19:03
Kayseri’de polisten kaçan şüpheliyi bir vatandaş çelme atarak yakalattı!

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Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve aracıyla 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şahsı, bir vatandaşın taktığı çelme yakalattı. Yapılan incelemede şahsın 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, olay anı kameraya yansıdı.

Kayseri'de polisten kaçan şahsı vatandaş çelme ile böyle düşürdü

DUR İHTARINA UYMADI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi üzerinde yaya olarak denetim yaptı.
Durumdan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araç, 'dur' ihtarına uymayarak yaya kaldırımına çıkarak iki araca çarptı.

Polisten kaçan şahsa vatandaş çelme attı (İHA)Polisten kaçan şahsa vatandaş çelme attı (İHA)

VATANDAŞIN DİKKATİ YAKALATTI

Kaza anını ve polisten kaçan şüpheliyi fark eden bir vatandaş, bulunduğu yöne doğru koşan şüpheliye çelme attı.
Çelmenin etkisiyle şüpheli sendeleyerek düştü. Yere düşen şahsı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı.

Vatandaşın dikkati kaçan şüpheliyi yakalattı (İHA)Vatandaşın dikkati kaçan şüpheliyi yakalattı (İHA)

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ!

İsminin E.P. (24) olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan kontrollerinde 'yağma' suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsa yapılan testin sonucunda narkotik madde kullandığı da tespit edildi.

Kayseri’de polisten kaçan şüpheliyi bir vatandaş çelme atarak yakalattı!

'DUR' ihtarına uymayan şüpheli kazaya neden oldu (İHA)'DUR' ihtarına uymayan şüpheli kazaya neden oldu (İHA)

O ANLAR KAMERADA

Gözaltına alınan E.P.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 28 bin 150 TL idari para cezası yazıldı ve şahıs emniyete götürüldü.

Vatandaşın attığı çelme şüpheliyi yakalattı (İHA)Vatandaşın attığı çelme şüpheliyi yakalattı (İHA)

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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