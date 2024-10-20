Mahkeme ’Türbülans Çiğdem’ hakkında ilk kararını verdi: Zorla getirilecek

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Çiğdem İlgün kendisi ile aynı okulda öğretmenlik yapan Sema T.'ye bir çip ürettiğini ve yatırımcı aradığını söyledi. Arkadaşına güvenen ve inanan Sema T. 110 bin lira parayı arkadaşının banka hesabına havale etti. Ancak vaat edilen yatırım geliri gelmeyince, "Öğretmen arkadaşım yeni bir çip üreteceğini söyleyerek beni kandırdı" diyerek şikayetçi oldu.