BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI? 20 Ekim FSM, TEM Otoyolu ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar...

İstanbul, 20 Ekim Pazar günü dünyanın en büyük bisiklet etkinliklerinden biri olan L'Etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı ile spor ve eğlenceyi buluşturacak. Yarış, 60 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek ve İstanbul'un eşsiz manzaraları eşliğinde yapılacak.