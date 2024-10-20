BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI? 20 Ekim FSM, TEM Otoyolu ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar...

İstanbul, 20 Ekim Pazar günü dünyanın en büyük bisiklet etkinliklerinden biri olan L'Etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı ile spor ve eğlenceyi buluşturacak. Yarış, 60 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek ve İstanbul'un eşsiz manzaraları eşliğinde yapılacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Küçüksu'dan Başlayacak, Dünyaya Yayınlanacak
Etkinlik, saat 08.00'de Küçüksu Mesire Alanı'ndan start alacak ve dünya genelinden 70 farklı ülkeden 170 medya kuruluşu tarafından canlı yayınlanacak. Organizasyonun önemli bir bölümünde yarışçılar, hem uzun hem kısa parkurlarda performans sergileyecek.
Uzun Parkur: 109 kilometre
Kısa Parkur: 59 kilometre
Aile Sürüşü: 10 kilometre
(Takvim Foto Arşiv)
Etkinliğin sonunda genel klasmanda ilk üç sırayı alan kadın ve erkek sporcular, Fransa'daki L'Étape du Tour yarışına katılma hakkı kazanacak. Bu başarılarının İstanbul'un spor dünyasında prestijini artırması bekleniyor.