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BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI? 20 Ekim FSM, TEM Otoyolu ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar...

Türkiye, dünyanın önde gelen bisiklet organizasyonlarından L’Etape By Tour de France yarışına ilk kez ev sahipliği yapacak. Yarış nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İşte alternatif güzergahlar...

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 08:40 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 08:41
BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI? 20 Ekim FSM, TEM Otoyolu ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar...

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İstanbul, 20 Ekim Pazar günü dünyanın en büyük bisiklet etkinliklerinden biri olan L'Etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı ile spor ve eğlenceyi buluşturacak. Yarış, 60 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek ve İstanbul'un eşsiz manzaraları eşliğinde yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Küçüksu'dan Başlayacak, Dünyaya Yayınlanacak

Etkinlik, saat 08.00'de Küçüksu Mesire Alanı'ndan start alacak ve dünya genelinden 70 farklı ülkeden 170 medya kuruluşu tarafından canlı yayınlanacak. Organizasyonun önemli bir bölümünde yarışçılar, hem uzun hem kısa parkurlarda performans sergileyecek.

Uzun Parkur: 109 kilometre

Kısa Parkur: 59 kilometre

Aile Sürüşü: 10 kilometre

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Etkinliğin sonunda genel klasmanda ilk üç sırayı alan kadın ve erkek sporcular, Fransa'daki L'Étape du Tour yarışına katılma hakkı kazanacak. Bu başarılarının İstanbul'un spor dünyasında prestijini artırması bekleniyor.

BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI? 20 Ekim FSM, TEM Otoyolu ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Küçüksu Kasrı'nda Etkinliklerle Dolu Bir Gün

Yarıştan önce, 10.00-18.00 saatleri arasında Küçüksu Kasrı önünde sahne gösterileri ve marka etkinlikleri düzenlenecek. Organizasyon, sporun yanı sıra ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatmayı hedefliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Beykoz'da Trafik Düzenlemeleri

Yarış nedeniyle Beykoz ve çevresinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yetkililer sürücülerden alternatif yolları kullanmalarını öneriyor. İşte detaylı trafik düzenlemeleri:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM Otoyolu'nun bir kısmı: 06.00-10.00 saatleri arasında kapalı olacak.

Beykoz sahil yolu, Kavacık ve köylere giden yollar: 05.30-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücüler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü güzergahları tavsiye ediliyor.

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