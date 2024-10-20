Askerleri yerleri açıklandı mı 2024? Kasım celbi tarihleri belli oldu mu? e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı

Kasım ayında askere gidecek yükümlüler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tarih bilgileriyle birlikte bu dönem için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti.