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Askerleri yerleri açıklandı mı 2024? Kasım celbi tarihleri belli oldu mu? e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 Kasım celp döneminde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerine ilişkin süreci duyurdu. Askerlik görevine hazırlanan binlerce genç hangi birliğe teslim olacaklarını öğrenmek için heyecanla açıklamayı bekliyor. İşte askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih ve süreçle ilgili ayrıntılar...

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 16:23 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 16:23
Askerleri yerleri açıklandı mı 2024? Kasım celbi tarihleri belli oldu mu? e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı

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Kasım ayında askere gidecek yükümlüler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tarih bilgileriyle birlikte bu dönem için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Askerleri yerleri açıklandı mı 2024? Kasım celbi tarihleri belli oldu mu? e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

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