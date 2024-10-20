Askerleri yerleri açıklandı mı 2024? Kasım celbi tarihleri belli oldu mu? e-Devlet ile askerlik yeri sorgulama ekranı

Kasım ayında askere gidecek yükümlüler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tarih bilgileriyle birlikte bu dönem için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti.
Kasım ayında askere gidecek yükümlüler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tarih bilgileriyle birlikte bu dönem için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 Perşembe günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayın.
"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.