Eşini tabanca ile başından vurdu: "Kazara ateş aldı"

Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde Mahmut Doğan (44), eşi Emine Doğan 'ı (38) tabanca ile başından vurdu. Kadın hayatını kaybetti, Doğan ifadesinde, tabancasını temizlerken kazara ateş aldığını söyledi.

Şanlıurfa'da eşini tabanca ile başından vurdu (DHA)

Şanlıurfa'da eşini tabanca ile başından vurdu (DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emine Doğan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acilde tedaviye alınan Emine Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İFADESİNDE "KAZARA ATEŞ ALDI " DEDİ

Doğan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mahmut Doğan ifadesinde, tabancasını temizlerken kazara ateş alması sonucu eşini vurduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.