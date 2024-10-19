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Taksi hırsızı İzmir sokaklarını karıştırdı! Seyir halindeki araçtan atladı

İzmir Konak’ta durakta müşteri bekleyen bir taksi çalındı. Taksinin çalınma anı ve hırsızla taksi şoförü arasındaki boğuşma kameraya yansıdı. Çaldığı araçla İzmir’de trafiği altüst eden hırsız, Konak Tüneli’ne ters yönden girip hareket halindeyken araçtan atlayarak kaçtı.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 18:18 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 18:18
Taksi hırsızı İzmir sokaklarını karıştırdı! Seyir halindeki araçtan atladı

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Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. Durakta müşteri bekleyen taksici, uzaktan takip eden bir kişinin aracın arkasına dolaştığını fark etti. Hırsız, şoför dikkatini dağıtınca hiç tereddüt etmeden anahtarı üzerinde bırakılan taksiye bindi. araç sahibi Abdullah S. durumu fark ederek hemen koşarak hırsıza yumruk atarak durdurmaya çalıştı. Taksicinin yumruklarından kurtulan hırsız aracı alarak kaçtı.

Hırsız seyir halindeki araçtan atladı (Fotoğraf: İHA)Hırsız seyir halindeki araçtan atladı (Fotoğraf: İHA)

HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLADI

Taksiyi çalan şahıs, bir saat boyunca İzmir sokaklarında dolaşarak trafiği altüst etti. Bir ara polisleri gören hırsız, şapkasını indirerek gizlenmeye çalıştı. Konak Tünelleri'ne yaklaştığında ters yöne girdi. Tünelden ters yönden geçerek sürücülerin hayatını hiçe sayan şahıs, hareket halindeyken araçtan atlayarak kaçtı.

Ters yöne giren taksi trafiği tehlikeye attı (Fotoğraf: İHA)Ters yöne giren taksi trafiği tehlikeye attı (Fotoğraf: İHA)

TERS YÖNE GİREN ARACI BAŞKA BİR TAKSİCİ DURDURDU

Bu sırada, taksinin içinde şoför olmadığını gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Ters yöne giren ve kendi kendine giden taksiyi fark eden bir taksi şoförü, aracın peşinden koşarak frenine basıp durdurmayı başardı. Tüm bu olaylar, taksinin içindeki araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İzmir emniyeti, şimdi her yerde taksiyi kaçıran şahsı arıyor.

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