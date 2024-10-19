Baba Nizamettin Kabaiş, Rojin’in 10 haneli telefon şifresinin sebebini açıkladı!

Van'da 27 Eylül'de kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedine ulaşıldı. Gizem dolu olaya ilişkin soruşturma devam ederken baba Nizamettin Kabaiş, kızının intihar etmediğini, kızının telefon şifresinin 10 haneli olmasının nedeninin, hesabına kendisine ait gelen paradan dolayı olduğunu anlattı.

Kesinlikle intihar olmadığını savunan Kabaiş, "Yetkililerden rica ediyorum. Bir an önce bu vahşeti yapan insanları bulsunlar. Kızımın intihar edecek her hangi bir durumu yok, hiçbir belirti görmedik" dedi.



Baba Nizamettin Kabaiş, "Kızımın hesabında para vardı. Onun için şifreyi 10 haneli kullandı. Emniyet de 'İntihar belirtisi olabilir' diyor. Alakası yok" dedi.