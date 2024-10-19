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Dermatologlar açıklıyor! Kış aylarında cilt sağlığını korumanın 6 yolu

Kış ayları cilt sağlığımız için meşakkatli bir dönem olabilir. Sert geçen soğuk havalar ve iç mekanlardaki ısıtıcılar cildimizi kurutabilir. Ancak doğru önlemler alarak bu olumsuz etkileri en aza indirebiliriz. İşte kış boyunca cildinizi korumanın 6 yolu...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 09:10 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 09:10
Dermatologlar açıklıyor! Kış aylarında cilt sağlığını korumanın 6 yolu

Kış ayları soğuk hava ve düşük nem seviyeleriyle cildimizi olumsuz etkileyebilir. Dışarıdaki sert rüzgarlar ve iç mekanlardaki ısıtıcılar cildimizin doğal dengesini bozarak kuruluğa, tahrişe ve çatlamalara neden olabilir. Ancak bu olumsuz etkilerden korunmak mümkün! Basit ama etkili önlemlerle kış boyunca cildinizi sağlıklı ve nemli tutabilirsiniz. Peki dermatologlar kışın cilt sağlığını korumak için hangi tavsiyelerde bulunuyor? İşte uzmanlara göre kış aylarında cilt sağlığını korumanın 6 yolu...

Dermatologlar açıklıyor! Kış aylarında cilt sağlığını korumanın 6 yolu

Ilık duş alın

Özellikle kuru ve nemsiz havalarda ılık duşlar alarak cilt bariyerini korumak mümkün. Uzun ve sıcak duşlardan kaçının; ılık suyla kısa duşlar tercih edin.

Dermatologlar açıklıyor! Kış aylarında cilt sağlığını korumanın 6 yolu

Sıcaklığı orta seviyede tutun

Termostatı 20-24°C arasında tutarak cildinizin fazla kurumasını önleyin. Evde kullandığınız ısıtıcıların ayarlarını kontrol ederek cildiniz için uygun bir sıcaklığa getirin.

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