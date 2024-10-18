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Hangisi yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı filmlerden biri değildir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Hangisi yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı filmlerden biri değildir? ” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 23:44 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 00:00
Hangisi yönetmenliğini Brian De Palma’nın yaptığı filmlerden biri değildir?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı filmlerden biri değildir? " sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU: Hangisi yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı filmlerden biri değildir?

A: Yaralı Yüz

B: Dokunulmazlar

C: Dövüş Kulübü

D: Carilto'nun Yolu

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

Cevap: C: Dövüş Kulübü

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