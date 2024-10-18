Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hangisi yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı filmlerden biri değildir? " sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Hangisi yönetmenliğini Brian De Palma'nın yaptığı filmlerden biri değildir?

A: Yaralı Yüz

B: Dokunulmazlar

C: Dövüş Kulübü

D: Carilto'nun Yolu

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: C: Dövüş Kulübü