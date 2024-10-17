Beşiktaş’ta öğretmen müdüre silah çekmişti! İfadesi ortaya çıktı! Her şeyi planlamış

Gözaltına alınan öğretmen Serdar Alagöz'ün ifadesi ortaya çıktı (DHA) TAYİN ETTİRMEKLE TEHDİT ETTİĞİ İÇİN YAPMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde gece boyu sorgulanan öğretmen Serdar Alagöz'ün psikolojik durumunun iyi olmadığı ancak herhangi bir ilaç kullanmadığı ya da tedavi görmediği belirlendi. Poliste verdiği ifadesinde 5 yıl önce eşinden ayrıldığını söyleyen Serdar Alagöz, 2 yıldır görev yaptığı okulda sürekli mobinge maruz kaldığını anlattığı öğrenildi.

Serdar Alagöz (DHA) MÜDÜRÜ TAKINTILI HALE GETİRMİŞ

Şüpheli öğretmen, 2 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir toplantıda okul müdürünün kendisini tayin ettirmekle tehdit ettiğini ardından hakaretlerde bulunduğu iddia etti. O toplantının ardından okul müdürüne karşı düşmanlığının arttığını anlatan Alagöz, olayı bundan sonra gerçekleştirmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Okulda öğretmen dehşeti (DHA) SİLAHI NEREDEN BULDU?

Gasp Büro Amirliğinde, Silahı nereden buldunuz sorusuna net bir cevap vermeyen Serdar Alagöz'ün, her sorulduğunda başka bir kişinin adını verdiği öğrenildi.