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Bir kadın cinayeti daha! Ölümüne yürüdü! Mutfakta katledildi! Başını vura vura ezmiş...

Fransa'da 3 yıl önce boşanma kararı alıp iki çocuğuyla İstanbul'a gelen Seval Tuğba Keleş, boşanma aşamasındaki kocasının 'Çocukların eğitimi için geri dön' şeklindeki baskılarına dayanamayarak Fransa'ya geri döndü. Keleş, döndüğü evde feci şekilde katledildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 11:02 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 11:26
Bir kadın cinayeti daha! Ölümüne yürüdü! Mutfakta katledildi! Başını vura vura ezmiş...

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Kadın cinayetleri ve taciz yıllardır Türkiye'nin ve dünyanın başlıca sorunlarından birisi.

Bu korkunç olaylar her gün bir yenisi daha ekleniyor.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Son olarak Fransa'da yaşayan 40 yaşındaki Seval Tuğba Keleş, inşaat operatörü olan 17 yıllık kocası Ahmet Keleş ile şiddet ve baskılar nedeniyle geçimsizlik yaşayınca 2021'de Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Çocukları Mina (8) ve Arda'yı (14) yanına alarak yurda dönen genç kadın İstanbul'a yerleşti.

Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf ServisiFotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi

19 yaşındaki Kerem ise babasıyla kaldı.


ÇOCUKLARI İÇİN EVİNE DÖNDÜ
Boşanma davası sürerken Ahmet Keleş, çocukların eğitimi için Seval Tuğba Keleş'i dönmesi için ikna etmeye çalışıyordu.

Üniversiteyi kazanan Kerem de annesini yanında istiyordu. Baskılara dayanamayan ve çocuklarının eğitim hayatı için dönmeye karar veren genç anne, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Corrèze bölgesindeki Saint-Pantaléon de l'Arche kasabasındaki evine döndü. Ancak çok geçmeden ikili arasında tartışmalar yeniden baş gösterdi.

Seval Tuğba Keleş. Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi Seval Tuğba Keleş. Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi


KENDİNİ İHBAR ETTİ
12 Ekim günü Ahmet Keleş çocuklarını bir akrabasının yanına göndererek Seval Tuğba Keleş ile baş başa kaldı.

Öğle saatlerinde karısına saldıran Ahmet Keleş, talihsiz kadını katletti. Cani koca ise Fransız güvenlik güçlerini arayıp karısını döverek öldürdüğünü söyleyerek kendini ihbar etti.

Olay yerine gelen Fransız güvenlik güçleri kadının cansız bedenini mutfakta buldu. Savcı Antoine Billebeaud olayla ilgili soruşturma başlattı. Seval Tuğba Keleş'in cansız bedeni otopsi için hastaneye götürülürken Ahmet Keleş, Limoges Mahkemesi tarafından tutuklandı.

AİLESİ YASA BOĞULDU
Henüz Fransa'ya eşinin yanına döneli 1 hafta olmuşken hayattan koparılan Seval Tuğba Keleş'in ölümü Türkiye'deki ailesini yasa boğdu. Genç kadının ailesi ve avukatları yapılacak otopsinin ardından cenazeyi teslim almak için bekliyor. Kızını kaybetmenin acısıyla yıkılan anne Çiğdem Öztürk, "Yavrumun kimseye zararı yoktu. Başını duvara vura vura ezmişler. Kızım Fransa'ya gittikten sonra 6 aydır Türkiye'de olan kayınvalidesi B.K. da gitti. Kayınvalide gittikten bir gün sonra kızım katledildi. Ailenin de olayın içinde olduğunu düşünüyorum. Fransa'da kalan torunlarımı istiyorum. Yavrularım caniye bırakılmasın, onları da öldürürler." dedi.

Bir kadın cinayeti daha! Ölümüne yürüdü! Mutfakta katledildi! Başını vura vura ezmiş...

Ahmet Keleş, Seval Tuğba Keleş ve çocukları. Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf ServisiAhmet Keleş, Seval Tuğba Keleş ve çocukları. Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi

Tuğba'nın büyük yıkım yaşayan babası konuşamazken, kız kardeşi Eda Aslan, ablasının boşanma kararı almadan önce sürekli olarak vücudunda kırık olacak şiddet gördüğünü söyledi.

Eda Aslan, "Oğlu üniversite kazanmıştı. Dayanamayıp gitti. Kardeşimle konuşuyorduk. Bir sıkıntısı yoktu. Ta ki kayınvalidesi oraya gidene kadar. Ondan sonra haber alamadım. Birkaç saat sonra katledildiği öğrendik" diye konuştu

"FEDAKARLIĞININ BEDELİNİ CANIYLA ÖDEYECEĞİNİN FARKINDA DEĞİLDİ"
Sabah'ta yer alan habere göre; Aile avukatı Sema Kılıç, "Tuğba çocuklarının geleceği ve eğitimi için gitmeye karar verdiği ülkede bu fedakârlığın bedelini canıyla ödeyeceğinin farkında değildi. Kocası tarafından soğukkanlılıkla katledildi. Çocukları onları ömür boyu koruyacak bir anneden mahrum kaldı." diye konuştu.

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