Bir kadın cinayeti daha! Ölümüne yürüdü! Mutfakta katledildi! Başını vura vura ezmiş...

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ Son olarak Fransa'da yaşayan 40 yaşındaki Seval Tuğba Keleş , inşaat operatörü olan 17 yıllık kocası Ahmet Keleş ile şiddet ve baskılar nedeniyle geçimsizlik yaşayınca 2021'de Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Bu korkunç olaylar her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Üniversiteyi kazanan Kerem de annesini yanında istiyordu. Baskılara dayanamayan ve çocuklarının eğitim hayatı için dönmeye karar veren genç anne, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Corrèze bölgesindeki Saint-Pantaléon de l'Arche kasabasındaki evine döndü. Ancak çok geçmeden ikili arasında tartışmalar yeniden baş gösterdi.

Seval Tuğba Keleş. Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Servisi



KENDİNİ İHBAR ETTİ

12 Ekim günü Ahmet Keleş çocuklarını bir akrabasının yanına göndererek Seval Tuğba Keleş ile baş başa kaldı.

Öğle saatlerinde karısına saldıran Ahmet Keleş, talihsiz kadını katletti. Cani koca ise Fransız güvenlik güçlerini arayıp karısını döverek öldürdüğünü söyleyerek kendini ihbar etti.



Olay yerine gelen Fransız güvenlik güçleri kadının cansız bedenini mutfakta buldu. Savcı Antoine Billebeaud olayla ilgili soruşturma başlattı. Seval Tuğba Keleş'in cansız bedeni otopsi için hastaneye götürülürken Ahmet Keleş, Limoges Mahkemesi tarafından tutuklandı.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Henüz Fransa'ya eşinin yanına döneli 1 hafta olmuşken hayattan koparılan Seval Tuğba Keleş'in ölümü Türkiye'deki ailesini yasa boğdu. Genç kadının ailesi ve avukatları yapılacak otopsinin ardından cenazeyi teslim almak için bekliyor. Kızını kaybetmenin acısıyla yıkılan anne Çiğdem Öztürk, "Yavrumun kimseye zararı yoktu. Başını duvara vura vura ezmişler. Kızım Fransa'ya gittikten sonra 6 aydır Türkiye'de olan kayınvalidesi B.K. da gitti. Kayınvalide gittikten bir gün sonra kızım katledildi. Ailenin de olayın içinde olduğunu düşünüyorum. Fransa'da kalan torunlarımı istiyorum. Yavrularım caniye bırakılmasın, onları da öldürürler." dedi.