Özellikle bu sinyale dikkat! Başın sadece sağ tarafının ağrıması neden olur?

Baş ağrısı birçok insanın karşılaştığı yaygın bir rahatsızlıkken özellikle başın sağ tarafında hissedilen ağrının nedeni sıklıkla araştırılıyor. Bu bölgede hissedilen ağrılar çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Migren, nörolojik sorunlar, alerjiler ve ilaç kullanımı gibi etkenler sağ taraftaki baş ağrısına yol açabiliyor. İşte habere ilişkin diğer detaylar...

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Tıbbi yardım almak gerekebilir

Baş ağrıları genellikle basit bir sorun gibi görünse de bazen daha ciddi durumların habercisi olabilir. Bu nedenle baş ağrınızın sebebini anlamak ve ne zaman tıbbi yardım almanız gerektiğini bilmek oldukça önemlidir. Sağ tarafta görülen baş ağrısının altında yatan bazı temel nedenler arasında nörolojik problemler, ilaç kullanımı ve diğer sağlık sorunları bulunmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)

Kronik ağrılara dikkat!

Oksipital nevralji, temporal arterit ve trigeminal nevralji gibi durumlar tek taraflı baş ağrılarına neden olabilir. Ayrıca reçeteli veya reçetesiz ilaçların aşırı kullanımı da kronik baş ağrısına yol açabilir. Alerjiler, sinüs enfeksiyonları, kan şekeri dalgalanmaları ve boyun kas gerilmeleri gibi faktörler de sağ taraftaki baş ağrısını tetikleyebilir.

(Takvim Foto Arşiv)

Farklı türlerde ortaya çıkabilir

Baş ağrıları, migren, küme baş ağrıları ve gerilim tipi baş ağrıları gibi farklı türlerde ortaya çıkabilir. Migren başın bir tarafında yoğun ağrılara neden olurken küme baş ağrıları ani ve şiddetli bir şekilde başlar. Gerilim tipi baş ağrıları ise başın etrafında baskı hissi ile kendini gösterir. Sık tekrar eden veya günlük yaşamınızı olumsuz etkileyen baş ağrılarınız varsa bir doktora başvurmanız önemlidir. Öte yandan ani ve şiddetli baş ağrıları altta yatan ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.