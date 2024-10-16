İstanbul Beşiktaş’taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korku dolu anlar! Öğretmen müdüre silah çekti

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. (İHA) İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada öğretmenin okulda kadrolu olduğu ve uğradığı mobbing sonrasında bu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Emniyet'ten açıklama (Sosyal medya) Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 16.10.2024 tarihi saat 14:30 sıralarında Beşiktaş İlçesinde bulunan bir lisede meydana gelen silahla ateş etme olayı ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal edilmiştir.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. (İHA) Yapılan kontrolde; S.A.(34) isimli şahıs tarafından okulda silahla ateş edildiği anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahsın üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. Araştırmalarda; şahsın aynı okulda kadrolu öğretmen olduğu ve bir süredir mobbinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN