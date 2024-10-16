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İstanbul Beşiktaş'taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korku dolu anlar! Öğretmen müdüre silah çekti

İstanbul Beşiktaş'taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı. Panik yaşanan olayda öğrenciler tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Gözaltına alınan öğretmenin üzerinden çıkanlar şoke etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyeti'nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada öğretmenin okulda kadrolu olduğu ve uğradığı mobbing sonrasında bu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:28 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 17:29
İstanbul Beşiktaş’taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korku dolu anlar! Öğretmen müdüre silah çekti

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İstanbul Beşiktaş Akat Mahallesinde bulunan bir Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Öğretmeni Serdar A. okul müdürü ile yaşadığı tartışmada silah çekti. Silah tutukluk yapınca doldur boşalt yapmak isterken ateş aldı.

Lisede Dehşet Anları! Öğretmen, Müdüre Silah Çekti! Öğrenciler Tahliye Edildi!

GÖZALTINA ALINDI
Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken şüpheli öğretmen gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Silah seslerini duyan öğrenciler korku dolu anlar yaşadı. Okul tahliye edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Okul tahliye edildi (DHA)Okul tahliye edildi (DHA)

ÜZERİNDEN 1 TABANCA 3 BIÇAK ÇIKTI
Beşiktaş Akat mahallesindeki bir lisede silah seslerinin gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Lisede Dehşet Anları!

Yapılan incelemelerde okulda bilişim öğretmeni olarak görev yapan Serdar A.'nın ateş ettiği tespit edildi. Öğretmen gözaltına alındı.

Öğretmenin üzerinden çıkanlar şoke etti (DHA)Öğretmenin üzerinden çıkanlar şoke etti (DHA)

MOBİNGE MARUZ KALDIĞI İDDİA EDİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde şüpheli öğretmenin iddiasına göre okulda uzun süredir mobinge maruz kaldığı için olayı gerçekleştirdiği değerlendirildi.

İstanbul Beşiktaş’taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korku dolu anlar! Öğretmen müdüre silah çekti

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. (İHA)İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. (İHA)

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada öğretmenin okulda kadrolu olduğu ve uğradığı mobbing sonrasında bu eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Emniyet'ten açıklama (Sosyal medya)Emniyet'ten açıklama (Sosyal medya)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

16.10.2024 tarihi saat 14:30 sıralarında Beşiktaş İlçesinde bulunan bir lisede meydana gelen silahla ateş etme olayı ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince derhal olay yerine intikal edilmiştir.

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. (İHA)İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmenin tartışma sonrası silahla ateş etmesi paniğe yol açtı. (İHA)

Yapılan kontrolde; S.A.(34) isimli şahıs tarafından okulda silahla ateş edildiği anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahsın üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Araştırmalarda; şahsın aynı okulda kadrolu öğretmen olduğu ve bir süredir mobbinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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