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Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 18. gününde! Aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı

Van'da kaldığı yurttan ayrılıp Van Gölü çevresinde taş toplayacağını söyleyen Rojin Kabaiş'ten 18 gündür haber alınamıyor. Havadan, karadan ve denizden yürütülen arama çalışmalarına 8 kişilik dalgıç ekibi de dahil edilirken çalışmalar o noktada yoğunlaştırıldı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 12:43 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 12:50
Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 18. gününde! Aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı

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Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 18'inci günde yaklaşık 250 personel tarafından yürütülüyor.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Rojin Kabaiş'ten 18 gündür haber yok (Takvim Foto Arşiv) Rojin Kabaiş'ten 18 gündür haber yok (Takvim Foto Arşiv)

Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 18. gününde!

Rojin Kabaiş ve babası Nizamettin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv)Rojin Kabaiş ve babası Nizamettin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv)

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 18. gününde! Aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde Rojin'in başörtüsü bulunmuştu (Takvim Foto Arşiv)Geçtiğimiz günlerde Rojin'in başörtüsü bulunmuştu (Takvim Foto Arşiv)

BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU
Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Havadan karadan denizden arama çalışmaları devam ediyor (Takvim Foto Arşiv)Havadan karadan denizden arama çalışmaları devam ediyor (Takvim Foto Arşiv)

Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri, zaman zaman havadan destek veriyor.

Rojin Kabaiş nerede? (Takvim Foto Arşiv)Rojin Kabaiş nerede? (Takvim Foto Arşiv)

Yaklaşık 250 personelin katıldığı çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. 10 Ekim'de başörtüsü bulunan Rojin'e halen ulaşılmazken, her yere detaylıca bakılıyor.

Rojin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv)Rojin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv)

8 KİŞİLİK DALGIÇ EKİBİ ARIYOR
Rojin'i arama çalışmaları, özellikle başörtüsünün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştırılıyor.

Van Gölü çevresi didik didik aranıyor (Takvim Foto Arşiv)Van Gölü çevresi didik didik aranıyor (Takvim Foto Arşiv)

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan getirilen yandan taramalı 3 sonar ile 1 ROV cihazının da kullanıldığı arama çalışmaları, 18'inci günde sürüyor. Dün Jandarma Genel Komutanlığı'ndan getirilen su altı kadavra arama köpeğinin yanı sıra 8 kişiden oluşan dalgıç ekip de çalışmalara destek veriyor.

Rojin Kabaiş nerede? Arama çalışmaları 17 gününde! Özel ekip kuruldu! Rojinin babasından şok iddiaRojin Kabaiş nerede? Arama çalışmaları 17 gününde! Özel ekip kuruldu! Rojinin babasından şok iddia

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