Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları 18. gününde! Aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı

Geçtiğimiz günlerde Rojin'in başörtüsü bulunmuştu (Takvim Foto Arşiv) BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Havadan karadan denizden arama çalışmaları devam ediyor (Takvim Foto Arşiv) Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri, zaman zaman havadan destek veriyor.

Rojin Kabaiş nerede? (Takvim Foto Arşiv) Yaklaşık 250 personelin katıldığı çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. 10 Ekim'de başörtüsü bulunan Rojin'e halen ulaşılmazken, her yere detaylıca bakılıyor.

Rojin Kabaiş (Takvim Foto Arşiv) 8 KİŞİLİK DALGIÇ EKİBİ ARIYOR

Rojin'i arama çalışmaları, özellikle başörtüsünün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştırılıyor.