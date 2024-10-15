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Kalahari Çölü’nden Adıyaman’a uzanan iyilik köprüsü! Her şey depremzede çocuklar için

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, Kalyon Vakfı desteği ile “Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu”nda depremzede çocuklar için koşan ülkemizin ilk kadın ultra maraton koşucusu Bakiye Duran ile Adıyaman’da depremzede çocuklarla buluştu. Reyhan Kalyoncu, "Kalyon Holding olarak, bölgeye ilk günden bu yana birçok alanda destek olduk. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam ediyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 12:20 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 12:23
Kalahari Çölü’nden Adıyaman’a uzanan iyilik köprüsü! Her şey depremzede çocuklar için

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Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, Kalahari Çölü'nde 12-22 Eylül tarihleri arasında 250 km'lik maratonu depremzede çocuklar için tamamlayan Bakiye Duran ile birlikte Adıyaman'ın Oluklu ve Ahmet Hoca köylerinde depremzede çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında çocuklara okul malzemeleri, ayakkabı ve mont gibi hediyeler verildi.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu Adıyaman'da depremzede çocuklarla bir araya geldiKalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu Adıyaman'da depremzede çocuklarla bir araya geldi

"YARALARIMIZI HEP BİRLİKTE SARMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Miniklerin coşkusu karşısında mutlu olduklarını belirten Reyhan Kalyoncu şöyle konuştu:

"Büyük üzüntüye sebep olan depremlerin ardından Türk halkı her zamanki gibi tüm dünyaya bir kadirşinaslık örneği gösterdi. Biz de Kalyon Holding olarak, bölgeye ilk günden bu yana birçok alanda destek olduk. Ülkemizi yasa boğan felaketin üzerinden 20 ay kadar bir süre geçti, acılarımız hâlâ ilk günkü gibi taze. Bu süre zarfında hem İslahiye'deki Kalyon Konteyner Kent'e hem de diğer deprem bölgelerimize ziyaretlerimiz oldu. Depremzede kardeşlerimizin yaşadıklarına yakından şahit olduk ve ihtiyaçların farkındayız, yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam ediyoruz"

Reyhan Kalyoncu Adıyaman'da depremzede çocuklarla bir araya geldiReyhan Kalyoncu Adıyaman'da depremzede çocuklarla bir araya geldi

Kalyoncu sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki bu felaketten yine en çok çocuklar etkilendi. Bu etki köylerimizde maalesef daha çok hissedildi. Bu yüzden Bakiye Hanım'ın ulvi bir amaç taşıyan koşusuna gönülden destek olduk. Bu ziyaretlerle amacımız, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve onları mutlu etmek. İki köyümüzde çocuklarımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Geleceğe dair umutlarından, planlarından konuştuk. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Sevgili Bakiye Duran'a hem vesile olduğu için hem de bizimle birlikte olduğu için teşekkür ediyoruz."

Reyhan Kalyoncu Adıyaman'da depremzede çocuklarla bir araya geldiReyhan Kalyoncu Adıyaman'da depremzede çocuklarla bir araya geldi

"DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN KOŞTUM"

Bakiye Duran ise "Kalahari Çölü'nde herkes bir amaç için koşuyordu, çoğu bireysel amaçlardı. Bana ne için koştuğum sorulduğunda ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası depremzede çocukların eğitimi için orada olduğumu söyledim. Birçok insanın gözleri doldu, acımızı paylaştılar. Toplumsal bir hedefle orada olmam dolayısıyla tebrik edildim. Bugün de bu amaca hizmet için buradayız, hedefimizi gerçekleştiriyoruz. 100 çocuğumuzun kırtasiye ve belli başlı ihtiyaçlarını karşılamak üzere onlarla birlikteyiz. Bana bu 'iyilik' fırsatını tanıyan Kalyon Vakfı'na Sayın Reyhan Kalyoncu nezdinde teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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