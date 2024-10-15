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Bu sene kar yağacak mı? TARİH VERİLDİ: Her yer bembeyaz örtü gibi olacak! İşte İstanbul kar yağışı tarihi!

Meteoroloji uzmanlarının son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları sert bir düşüşe hazırlanıyor. Özellikle Anadolu'da kar yağışının etkisini göstermesi beklenirken uzmanlar vatandaşları soğuk havalara karşı uyarıyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 13:12 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 13:12
Bu sene kar yağacak mı? TARİH VERİLDİ: Her yer bembeyaz örtü gibi olacak! İşte İstanbul kar yağışı tarihi!

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Ekim ayına girilmesiyle birlikte kar yağışının ne zaman başlayacağına dair sorular gündem oldu. Kışın habercisi soğuk hava dalgası kapıya dayanırken uzmanlardan da önemli açıklamalar geldi. Uzman isimler İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulunurken önümüzdeki hafta Anadolu'nun yüksek kesimlerine kar yağacağının sinyalini verdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek

Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve kış havasına geçiş yapıldığını belirtti. Şen, "Önümüzdeki hafta sonundan itibaren kışlıklarınızı çıkartın, sobaları hazırlayın. Perşembeden itibaren sonbahar yerini kışa bırakacak, Anadolu'nun yüksek kesimlerine kar düşecek" ifadelerini kullandı. Özellikle yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıkların 10 derece birden azalması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Anadolu'da Kar Başlıyor:

Dağlık bölgelerde kar yağışı kendini gösterecek.

Hafta sonu itibarıyla bazı yerleşim yerlerinde de kar yağışı sürpriz yapabilir.

Bu sene kar yağacak mı? TARİH VERİLDİ: Her yer bembeyaz örtü gibi olacak! İşte İstanbul kar yağışı tarihi!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Orhan Şen, İstanbul için de kritik bir uyarıda bulundu: "Bugün öğleden sonra kuvvetli yağmur İstanbul'da etkili olacak. Yağışlar önce Avrupa yakasında başlayacak ve zamanla Anadolu yakasına yayılacak. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve Zonguldak gibi illerde yağışların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 23°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hangi Bölgelerde Kar Yağışı Bekleniyor?

Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte Anadolu'nun dağlık ve yüksek kesimlerinde kar yağışı başlayacak. İşte kar yağışı beklenen başlıca bölgeler:

Doğu Anadolu: Kars, Ardahan ve çevresindeki yüksek kesimlerde ilk kar görülebilir.

İç Anadolu: Eskişehir ve Çankırı'nın dağlık alanlarında kar yağışı ihtimali yüksek.

Karadeniz: Özellikle Batı Karadeniz'in yüksek bölgelerinde yer yer kar yağışı bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Vatandaşlar İçin Uyarılar: Hazırlıklı Olun!

Prof. Dr. Şen'in açıklamalarına göre, önümüzdeki haftadan itibaren kışlık kıyafetlerin çıkarılması gerektiğini vurguladı. Soğuk hava dalgasıyla birlikte iç ve yüksek kesimlerde don olayları görülebileceği uyarısında bulunuldu. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde açık havada bulunacakların dikkatli olması öneriliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Soğuk Hava Dalgası Ne Kadar Sürecek?

Meteorolojik verilere göre, soğuk hava dalgası birkaç gün boyunca etkisini sürdürecek. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların ardından hava sıcaklıklarında tekrar bir miktar artış yaşanabilir. Ancak genel olarak sonbahar havası yerini kışa bırakacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak, önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük değişiklikler yaşanacak. Hem yağmur hem de kar yağışıyla birlikte vatandaşların hazırlıklı olmaları gerekiyor. Kar keyfi yapmayı planlayanlar ise Anadolu'nun yüksek kesimlerini takip etmeli!

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