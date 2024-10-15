Bu sene kar yağacak mı? TARİH VERİLDİ: Her yer bembeyaz örtü gibi olacak! İşte İstanbul kar yağışı tarihi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve Zonguldak gibi illerde yağışların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 23°C'ye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Orhan Şen, İstanbul için de kritik bir uyarıda bulundu: "Bugün öğleden sonra kuvvetli yağmur İstanbul'da etkili olacak. Yağışlar önce Avrupa yakasında başlayacak ve zamanla Anadolu yakasına yayılacak. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı."

Prof. Dr. Şen'in açıklamalarına göre, önümüzdeki haftadan itibaren kışlık kıyafetlerin çıkarılması gerektiğini vurguladı. Soğuk hava dalgasıyla birlikte iç ve yüksek kesimlerde don olayları görülebileceği uyarısında bulunuldu. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde açık havada bulunacakların dikkatli olması öneriliyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Soğuk Hava Dalgası Ne Kadar Sürecek?

Meteorolojik verilere göre, soğuk hava dalgası birkaç gün boyunca etkisini sürdürecek. Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların ardından hava sıcaklıklarında tekrar bir miktar artış yaşanabilir. Ancak genel olarak sonbahar havası yerini kışa bırakacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak, önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük değişiklikler yaşanacak. Hem yağmur hem de kar yağışıyla birlikte vatandaşların hazırlıklı olmaları gerekiyor. Kar keyfi yapmayı planlayanlar ise Anadolu'nun yüksek kesimlerini takip etmeli!