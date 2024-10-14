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Rojin Kabaiş nerede? Arama çalışmaları 17 gününde! Özel ekip kuruldu! Rojin'in babasından şok iddia

Van'da kaldığı yurttan sahile gitmek üzere ayrılan Rojin Kabaiş'ten 17 gündür haber alınamıyor. Havadan, karadan ve denizden yapılan çalışmalara dün kadavra köpekleri de katılmıştı. Rojin'i bulmak için özel bir ekip kuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan getirilen su altı kadavra arama köpeğinin yanı sıra 8 kişiden oluşan dalgıç ekip de çalışmalara destek veriyor. Öte yandan acılı baba Nizamettin Kabaiş'ten şok bir iddia geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:50 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:51
Rojin Kabaiş nerede? Arama çalışmaları 17 gününde! Özel ekip kuruldu! Rojin’in babasından şok iddia

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Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları 17'nci günde devam ediyor.

Rojin Kabaiş 17 gündür aranıyor (DHA)Rojin Kabaiş 17 gündür aranıyor (DHA)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Kadavra köpekleri arama çalışmalarına katıldı (DHA)Kadavra köpekleri arama çalışmalarına katıldı (DHA)

Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Rojin Kabaiş nerede? Arama çalışmaları 17 gününde! Özel ekip kuruldu! Rojin’in babasından şok iddia

Rojin Kabaiş için özel ekip kuruldu (DHA)Rojin Kabaiş için özel ekip kuruldu (DHA)

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri, zaman zaman havadan destek veriyor.

Taş toplamaya diye çıktı sırra kadem bastı! Rojin Kabaiş nerede? (DHA)Taş toplamaya diye çıktı sırra kadem bastı! Rojin Kabaiş nerede? (DHA)

Çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. 10 Ekim'de başörtüsü bulunan Rojin'e halen ulaşılmazken, her yere detaylıca bakılıyor.

DALGIÇ EKİBİ ÇALIŞMALARA KATILDI
Rojin'i arama çalışmaları, özellikle başörtüsünün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştı. Erzurum ve Diyarbakır İl Emniyet müdürlüklerinden getirilen kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarının 17'nci gününde; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 8 kişiden oluşan dalgıç ekip destek verirken, su altı kadavra arama köpeği de kullanılıyor.

Acılı babadan şok iddia (Takvim Foto Arşiv)Acılı babadan şok iddia (Takvim Foto Arşiv)

Göl üzerinde tekne ve botlarla, karada polis arama kurtarma, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arası sazlık alanlar ile metruk yapılarda da arama yapıyor.

KIZIM KAÇIRILDI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Baba Nizamettin Kabaiş, umutlarını kaybetmediklerini ve Rojin'in hâlâ hayatta olduğuna inandıklarını dile getirdi. "16 gündür su altında aramalar devam ediyor. Rojin'in suda olmadığı gerekçesiyle bir yerde tutulduğunu düşünüyoruz ve hayatta olduğuna inanıyoruz" diyen aile, bu zorlu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Rojin Kabaişten yeni iz! 16 gündür aranıyor hala bulunamadı! Kadavra köpekleri...Rojin Kabaişten yeni iz! 16 gündür aranıyor hala bulunamadı! Kadavra köpekleri...

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