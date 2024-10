Cristiano Ronaldo’dan 10 milyon dolarlık saat koleksiyonu

Futbolun yaşayan efsanelerinden Cristiano Ronaldo, kariyerindeki bir başka zirveye daha ulaştı. Portekizli süperstar, uzun süredir hayalini kurduğu saat koleksiyonunu nihayet hayata geçirdi. The Jacob&Co. ile işbirliği yapan Ronaldo, Flight of CR7 ve The Heart of CR7 adlı iki saat modelini tanıttı. Ronaldo'nun kişisel saat koleksiyonunun değerinin ise 10 milyon doları aştığı tahmin ediliyor. "Saatler her zaman benim tutkumdu. Kendi koleksiyonumu yaratmak ise her zaman hayalimdi. Bu projeyle birlikte hayalim gerçeğe dönüştü. Umarım saat tutkunları da bu özel parçaları benim kadar beğenirler" dedi.

